Ещё
Раскрыты характеристики дальнего беспилотника РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты характеристики дальнего ударного беспилотника РФ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Российский ударный беспилотник дальнего действия сможет находиться в воздухе 30 часов и будет нести 450 килограммов полезной нагрузки. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны РФ со ссылкой на заместителя министра Юрия Борисова.
По его словам, испытания аппарата должны завершиться в сентябре-октябре текущего года, после этого разработке планируется присвоить литеру "О". Она означает внесение необходимых изменений в конструкторскую документацию по результатам испытаний.
Речь идет о беспилотнике, разрабатываемом с 2011 года петербургской группой "Кронштадт", изделие проходящее под шифром "Иноходец", получило название "Орион". Ранее сообщалось, что максимальная продолжительность его полета составляет 24 часа, а масса полезной нагрузки — 300 килограммов. По всей видимости, конструкторам удалось усовершенствовать модель.
Пока официально представлен только экспортный вариант беспилотника — "Орион-Э" с усеченными характеристиками. В этом случае речь идет о 200 килограммах полезной нагрузки, он может развивать скорость до 200 километров в час. Высота полета — 7,5 километра.
Российская Газета: последние новости
Советские гаубицы Д-30 вновь возвращаются в строй в Ираке Ударная мощь: "КазГрад" отстрелялся на боевом параде США запретили ВСУ использовать ракеты Javelin в Донбассе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп решил судьбу Ирана230
На «Евровидении» произошло ЧП72
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится303
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина82
Астролог предсказал победу Путина и пожалел100
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
01:00
Воробей раскрыла подробности болезни дочери
Шоу-бизнес
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение