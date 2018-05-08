Раскрыты характеристики дальнего беспилотника РФ

Раскрыты характеристики дальнего ударного беспилотника РФ

Российский ударный беспилотник дальнего действия сможет находиться в воздухе 30 часов и будет нести 450 килограммов полезной нагрузки. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны РФ со ссылкой на заместителя министра Юрия Борисова.

По его словам, испытания аппарата должны завершиться в сентябре-октябре текущего года, после этого разработке планируется присвоить литеру "О". Она означает внесение необходимых изменений в конструкторскую документацию по результатам испытаний.

Речь идет о беспилотнике, разрабатываемом с 2011 года петербургской группой "Кронштадт" , изделие проходящее под шифром "Иноходец", получило название "Орион". Ранее сообщалось, что максимальная продолжительность его полета составляет 24 часа, а масса полезной нагрузки — 300 килограммов. По всей видимости, конструкторам удалось усовершенствовать модель.

Пока официально представлен только экспортный вариант беспилотника — "Орион-Э" с усеченными характеристиками. В этом случае речь идет о 200 килограммах полезной нагрузки, он может развивать скорость до 200 километров в час. Высота полета — 7,5 километра.