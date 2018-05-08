Как советский танк КВ-1 двое суток сдерживал 6 танковую дивизию вермахта

В самом начале войны в окрестностях литовского городка Расейняй произошел уникальный случай. Один советский танк КВ-1 48 часов сдерживал наступление немецкой 6 танковой дивизии. О сражении стало известно благодаря мемуарам непосредственного участника тех событий — полковника вермахта Эрхарда Рауса.

Полковник вспоминал, что в первый день войны его подразделение не встречала особого сопротивления. Однако 23 июня ему доложили, что единственная дорога заблокирована советским сверхтяжелым танком КВ ( Клим Ворошилов ), который к тому же разрушил телефонные провода и осложнил связь со штабом дивизии. Из пушки он успел подбить 12 машин снабжения и пулеметным огнем не подпускал к ним помощь.

Обойти 43 тонную боевую машину оказалось невозможно. Вокруг перекрытой им дороги были болота, в которых даже мотоциклы грузли, а в лесах скрывались разрозненные отряды советских солдат, продолжающих сопротивление.

КВ-1 против артиллерии

Немцы не верили, что один танк готов сражаться и предполагали, что это ловушка противника. Раус приказал своим людям организовать оборону, на случай, если враг атакует с тыла или фланга. Время шло, и 24 июня разведчики доложили, что в округе нет крупных советских соединений, а это значит, что дорогу прикрывает всего одна боевая машина.

Дивизия располагала новыми 50-мм противотанковыми пушками, и полковник приказал солдатам через лес подойти к КВ на близкую дистанцию и расстрелять его. Через два часа хорошо замаскированные пушки заняли удобные позиции и с расстояния в 600 метров стали методично расстреливать танк.

После восьми прямых попаданий немцы были уверенны, что экипаж мертв, однако башня КВ стало медленно двигаться, а 80-мм орудие открыло огонь. В результате неудачной атаки несколько солдат погибло, одна пушка была уничтожена, а две сильно повреждены.

Вторая попытка уничтожить танк

Эрхард Раус понял, что уничтожить исполин может только 88-мм зенитные орудия с их тяжелыми бронебойными снарядами. Ко второй половине дня зенитка прибыла. Под завесой дыма от подбитых КВ грузовиков зенитчики приблизились к цели на расстояние в 500 метров.

Со слов Рауса именно в этот момент произошла настоящая дуэль нервов. Советские танкисты заметили приближающуюся зенитку и специально подпустили ее ближе. Когда немцы остановились и начали готовить орудие к выстрелу, огонь открыл КВ. Несколькими точными попаданиями, танк уничтожил зенитку, а ее обслугу расстрелял из пулемета.

Саперы против «стальной крепости»

С наступление ночи 24 июня уничтожить танк решили при помощи саперов. Двенадцать добровольцев приблизились к танку и в этот момент заметили, как к боевой машине подошло несколько местных жителей, которые через люки передали танкистам еду.

Немцы не стали себя выдавать и дождались пока те уйдут. В 01.00 25 июня саперы закрепили на танке заряды с взрывчаткой. Взрывчатка повредила гусеницы, но люди внутри танка остались живы и открыли из пулеметов беспорядочный огонь. После этой атаки немцы стали называть танк «Призраком».

Раус понимал, что ради одного танка пусть и сверхтяжелого авиация не прилетит, а ситуация ухудшалась. Блокировка дороги складывалась на боевой обстановке и ослабляла немецкие гарнизоны в занятых ими литовских городах.

«Призрак» побежден

Было принято решение устроить отвлекающую танковую атаку, во время которой к КВ приблизится для выстрела 88-мм зенитка. Утром 25 июня обездвиженная советская боевая машина была с трех сторон обстреляна средними танками PzIII и PzIV. Орудия немцев не могли пробить толстой брони, но свою задачу они выполнили. Советский экипаж не заметил приближения зенитки, которая почти в упор сделала семь выстрелов.

Вражеский танк был подбит. Немцы подошли к разбитой машине для осмотра результатов своих выстрелов. Оказалось что из семи снарядов, только два пробили броню, а остальные оставили на ней впадины. Восемь попаданий 50-мм снарядов выглядели, как небольшие синие круги, а от взрыва саперов была разорвана гусеница и появилась незначительная выщерблина на орудии. [С-BLOCK]

Немцы попытались проникнуть внутрь танка, но люк не открывался. В этот момент ствол КВ пришел в движение. Экипаж был жив и продолжал бой. Один из саперов бросил ручную гранату в пробоину от выстрела, которая добила экипаж. Раус вспоминал, что его солдат поразил героизм русских. Пятерых танкистов извлекли из их машины и похоронили со всеми воинскими почестями.

В 1965 году героев перехоронили на воинском кладбище города Расейняем. По надписям на личных вещах стало известно, что двоих из танкистов звали П. Е. Ершов и В. А Смирнов. Имена троих танкистов выяснить не удалось.