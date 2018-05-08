Шестнадцать танков Великой Отечественной войны

В качестве основных характеристик наиболее удачных образцов техники Великой Отечественной войны можно обозначить технологичность, подвижность, наличие наклонной брони и пушки среднего калибра, а также низкую себестоимость. Какие же танки обладали этими чертами? Перед вами шестнадцать самых выдающихся образцов, которые использовались советской и немецкой армиями.

Советские танки

Т-34 Т-50 Т-28 ИС-2 ИС-3 КВ-1 СУ-152 («Зверобой»)

М4 Sherman

Немецкие танки

ИС-2 Pz. Kpfw III Pz. Kpfw IV Pz. Kpfw VI Ausf. H1 «Tiger» («Тигр»)

Pz. Kpfw VI Ausf. В «Tiger II»

Pz. Kpfw V «Panther» («Пантера»)

Jagdpanther

Ferdinand

Panzerkampfwagen VIII «Maus»

Советские танки

Т-34 Легендарный Т-34, символ победы советских войск, известен во всем мире. Простой, надежный и к тому же дешевый в сравнении с большинством существующих моделей танк. До конца войны именно Т-34 и его модификации оставались самыми массовыми единицами военной техники. Немцы предприняли не одну попытку создать похожий танк или даже превзойти советских производителей, но их машины уступали Т-34 по надежности и были слишком дорогостоящими.

Т-50 Этот легкий танк обладал отличной подвижностью. В надежности он не уступал своему прототипу — немецкому PzKpfw III. Было выпущено 77 единиц Т-50, после чего на смену ему пришел танк Т-34.

Т-28 Этот танк средней тяжести превосходил по тактико-техническим характеристикам большую часть немецких танков в первые годы Великой Отечественной войны. Т-28 был оснащен надежной броней, тремя башнями и выдающейся огневой мощью. Однако возможности этой техники не использовались в полную силу из-за неопытности танкистов и изношенности, а сама модель устарела. Красная армия перестала использовать Т-28 в 1944 году.

ИС-2 Тяжелый танк ИС-2 («Иосиф Сталин») был задуман как достойный противник немецкому Pz. Kpfw. VI Tiger. Эта штурмовая машина имела наклонную броню и 122-миллиметровую пушку, превосходя в бою танки противника. ИС-2 считался надежным и эффективным и справлялся с любыми задачами во время битвы.

ИС-3 Этот тяжеловес не участвовал в самой войне, но присутствовал на параде Победы в Берлине. Хотя модель имела свои недостатки, ИС-3 обладал мощной броней в форме щучьего носа и пушку диаметром 122 миллиметра, способную пробить броню вражеского танка с километра.

КВ-1 Тяжелый танк КВ-1 был практически неуязвим из-за мощнейшей брони, однако имел плохую проходимость и не отличался надежностью. К тому же выпущенный в Германии «Тигр» стал справляться с броней КВ-1, и танк перестал использоваться.

СУ-152 («Зверобой»)

САУ использовалась советскими войсками в качестве истребителя танков. Свое прозвище — Зверобой — машина получила за способность уничтожать немецкую технику со «звериными» названиями, например, те же «Тигры». Впервые СУ-152 вышел на поле боя на Курской дуге.

М4 Sherman

Этот американский средний танк был вторым по численности в Красной армии после Т-34. Из преимуществ машины можно назвать технологичность и качественные приборы наблюдения, из недостатков — уязвимость и пожароопасность. Поставлялся в СССР по ленд-лизу (государственная программа, по которой США предоставляли союзникам во Второй Мировой войне технику и боеприпасы).

Немецкие танки

Pz. Kpfw III Средний танк, отличавшийся подвижностью, удобством и надежностью, перестал однако выпускаться в 1943 году из-за того, что новые, более тяжелые модели стали превосходить его по эффективности в бою.

Pz. Kpfw IV Средний штурмовой танк Pz. Kpfw IV был модернизирован за годы Второй Мировой, в результате чего заимел 75-миллиметровую пушку и экранную броню. Был не слишком проходимым, однако использовался до конца войны.

Pz. Kpfw VI Ausf. H1 «Tiger» («Тигр»)

Этот тяжелый танк был обладателем завидной огневой мощи и непревзойденной защитой. При этом он имел свои недостатки: плохую проходимость, высокую себестоимость и отсутствие надежности. Однако «Тигр» был грозой советских танков, например, КВ вплоть до появления моделей ИС.

Pz. Kpfw VI Ausf. В «Tiger II»

Данная модификация «Тигра» имела мощнейшую лобовую броню и 88-миллиметровую пушку. Однако танк весил почти 70 тонн, отчего имел плохую подвижность и не мог эффективно использоваться на поле сражения.

Pz. Kpfw V «Panther» («Пантера»)

«Пантера» тоже обладала исключительной наклонной лобовой броней, точностью орудия и комфортом для экипажа. Но вот бортовая броня была слишком тонкой, из-за чего машина не могла использоваться при наступлении. К тому же недостатком этой техники была высокая себестоимость. Надо отметить, что при создании «Пантеры» немецкие конструкторы вдохновлялись отечественным Т-34.

Jagdpanther

Эта самоходная артиллерийская установка создавалась на базе «Пантеры» и обладала отличной проходимостью и мощной пушкой. Однако машина была не слишком надежной, да и ее бортовая броня оставляла желать лучшего.

Ferdinand

«Фердинанд», истребитель танков, был создан на базе «Тигра». Он был неуязвим благодаря мощной лобовой броне и имел точное орудие диаметром 88 миллиметров. Вместе с этим такая самоходная артиллерийская установка была не слишком надежной и подвижной.

Panzerkampfwagen VIII «Maus»

Сверхтяжелый танк весом почти 190 тонн был разработан под началом Фердинанда Порше . «Маус» не участвовал в войне, а два выпущенных опытных образца немцы собственноручно взорвали, чтобы эти гиганты не достались врагам.

По материалам tanksdb.ru Фото: tanksdb.ru