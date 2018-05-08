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У «Корсара» увеличится радиус действия беспилотника
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В «Ростехе» пообещали вдвое увеличить радиус действия беспилотника «Корсар» 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Радиус действия новейшего российского беспилотника "Корсар", который впервые будет показан на Параде Победы на Красной площади, будет увеличен вдвое и достигнет 250 километров, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
"В перспективе комплекс ("Корсар" — ред.) может быть оснащен летательными аппаратами с улучшенными характеристиками и дополненной функциональностью. В частности, планируется увеличить радиус действия до 250 километров, а также оснастить летательные аппараты системами радиоэлектронной борьбы и перспективными средствами разведки", — говорится в сообщении.
В "Ростехе" отметили, что данный беспилотник предназначен для разведки местности, осуществления патрульных и наблюдательных полетов и выполнения аэрофотосъемки местности в зоне радиусом до 120 километров. Максимальная скорость БЛА — до 150 километров в час, масса — 200 килограмм. В настоящее время проводятся работы по постановке комплекса "Корсар" на серийное производство.
"Важной особенностью комплекса является его многофункциональность, так как, помимо военного применения, он может быть использован и для решения гражданских задач, таких, как мониторинг окружающей среды, контроль автомобильных дорог и объектов инфраструктуры, предупреждение лесных пожаров, поиск и спасение людей", — заявили в аппарате электронного кластера Ростеха.
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