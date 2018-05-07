Зачем России нужен «Шторм»

Российский авианесущий крейсер проекта «Шторм» может изменить в пользу России расстановку сил в трех регионах мира. В Средиземном море «Шторм» увеличил бы возможность страны поддерживать безопасность Сирии и ограничить господство НАТО в регионе. В Арктике «Шторм» будет пригоден для работы в экстремальных условиях. Применение крейсера также будет оправдано и Азиатско-Тихоокеанский регионе, отмечает издание Military Watch.

Первым в мире морским носителем самолетов пятого поколения станет российский перспективный авианосец проекта «Шторм». Так, ВМФ РФ сможет завладеть стратегическим преимуществом над любым другим флотом. К тому же наличие российского корабля такого класса способно серьезно изменить баланс сил в трех регионах планеты, которые сейчас вызывают особый интерес у ведущих мировых держав. Речь идет об Арктике, Средиземноморье и Юго-Восточной Азии.

«Если военно-политические связи России в Персидском заливе будут укрепляться, как это происходит сейчас, присутствие в Средиземноморье крупного авианесущего корабля станет символом поддержки российских союзников и обеспечит безопасность доставки грузов для них», — отмечают авторы статьи в журнале Military Watch.

Авианосец «Шторм» планируется приспособить для работы за Полярным кругом. Если все же проект осуществится, в Арктике у российских военных будет неоспоримое преимущество над всеми другими странами, претендующими на природные богатства, которые находятся подо льдом.

Третий регион где появление «Шторма» может существенно изменить расстановку сил — Азиатско-Тихоокеанский. Сейчас там достаточно непростая обстановка: Китай старается усилить свой военный флот для контроля над спорными островами, а противокорабельные баллистические ракеты DF-21, которые были приняты недавно на вооружение, всерьез обеспокоили американских военных, поскольку предназначены они для уничтожения авианосцев.

В итоге США и их союзники могут только демонстрировать силу, проводя морские учения в окрестных водах. Появление же здесь российского авианосца с мощной группировкой новейших самолетов может стать серьезным аргументом в пользу Китая.

При этом возможно, что КНР станет покупателем российских авианосцев. В КНР уже есть два авианесущих крейсера советского образца и палубные истребители J-15, которые являются копией Су-33.

Пекин смог бы существенно расширить возможности корабельной авиации в случае помощи российских самолетов пятого поколения Су-57.

Разработка перспективного авианесущего крейсера может стать объектом пристального внимания для потенциальных покупателей, например Индии . Китай также может заинтересовать палубная версия истребителя пятого поколения Су-57. Учитывая все указанные факторы, создание «Шторма» может быть вполне целесообразным. У такому выводу приходит Military Watch.

Проект перспективного многоцелевого авианосца «Шторм» впервые показали в 2013 году на Петербургском военно-морском салоне. Корабль водоизмещением 100 тысяч тонн был разработан Крыловским центром. Он сможет принять на борт до 90 самолетов и вертолетов. Ядерная энергетическая установка устранит ограничения по дальности плавания, а ледовый класс дает возможность кораблю заходить в Арктику. На летней палубе будет два трамплина и четыре электромагнитные катапульты. Аэрофинишер будет обеспечивать прием самолетов.

Широкой публике проект «Шторма» впервые представили на международном военно-техническом форуме «Армия-2015».

В 2017 году замглавы Минобороны Юрий Борисов заявил, что новый авианесущий крейсер планируется заложить к 2025 году. На данный момент в составе российского ВМФ единственным кораблем такого класса является «Адмирал Кузнецов».

Еще в конце июня 2017 года «Газета.Ru» писала о том, что проектирование нового авианосца заложено в государственную программу вооружений, рассчитанную на 2018-2025 годы. Такое заявление сделал заместитель главкома по вооружению Виктор Бурсук

Бурсук подчеркнул, что макет авианосца уже представлен предприятием ФГУП «Крыловский государственный научный центр» — ведущей российской организации в области кораблестроения и проектирования. Тогда шла проработка облика перспективного авианосца.

Ранее начальник отделения перспективного проектирования кораблей Крыловского центра Владимир Пепеляев рассказал, что корабль может быть построен не только для ВМФ, но и для иностранных заказчиков.

Крыловский центр, учитывая большую стоимость создания полноразмерного авианосца с указанными тактико-техническими характеристиками, также начал инициативную проработку технического облика более простого легкого авианосца. При этом отмечается, что его боевые возможности не будут сильно уступать авианосцу «Шторм», однако цена его создания будет значительно ниже.

Скорость полного и экономического хода авианосца будет составлять 26–30 и 14 узлов соответственно. В концепции планируется автономность в 90 суток. Судно способно нести запас авиатоплива до 6 тыс. тонн. По применению авиации его мореходность составит 6–7 баллов. Корабль сможет вместить до 4 тыс. человек. Предполагаемый срок службы оценивается в 50 лет и более.

Базирование от 80 до 90 корабельных летательных аппаратов предусмотрено авиационным вооружением «Шторма». Цифра может варьироваться в зависимости от типа самолетов, их размера и массы.