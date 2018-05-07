Пакистан собирается купить у России самые передовые истребители

19 марта начальник штаба военно-воздушных сил Пакистана Сохаил Аман покинул свой пост. И в этот же день он выставил в интернете фотографию своего последнего полета на двухместном учебно-боевом самолете Ченду FC-1 Сяолун. Сохаил Аман во время своего сравнительно короткого нахождения в должности начальника штаба сформировал неразрывные отношения между авиацией Китая и Пакистана. О нем часто ходили слухи, касающиеся китайского истребителя FC-31. Повлияет ли уход со службы Сохаила Амана на проект по производству истребителя FC-31? Возможно ли, что пострадает сотрудничество между военно-воздушными силами Пакистана и Китая? Давайте обсудим это поподробнее.

Недавно российские СМИ, ссылаясь на достоверные источники, писали о том, что в апреле этого года Пакистан подписал контракт на приобретение 54 российских истребителей Су-35. Но и это ещё не всё. Следующим шагом должен стать еще один контракт на приобретение Пакистаном у России зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1». Несколько ранее сообщалось о планах Пакистана купить у России танки Т-90. Однако эта информация не подтвердилась.

Но всем известно, что российские СМИ никогда не заслуживали доверия. Так, в конце концов, купил ли Пакистан российские истребители Су-35 или нет? Для этого необходимо ответить на три вопроса. Во-первых, готова ли Россия продать свои новейшие боевые самолеты? Во-вторых, нужны ли истребители Су-35 Пакистану? В-третьих, есть ли у России надлежащие производственные возможности?

Традиционным партнером России по военно-техническому сотрудничеству в Южной Азии всегда была Индия , однако отношения между Пакистаном и Индией уже на протяжении долгого времени остаются напряженными. Несмотря на это, Россия продолжала сотрудничать с Пакистаном в военно-технической сфере. Так, например, вертолеты Ми-35М, которые сейчас находятся на вооружении сил специального назначения Индии, были закуплены в России. А большое количество двигателей для боевых самолетов Ченду FC-1 Сяолун, которые находятся на вооружении ВВС Пакистана, были также импортированы из России, мы говорим о двигателях РД-93, которые производятся на заводе им. Климова ( Санкт-Петербург ).

Индия в последнее время охладела к военно-техническому сотрудничеству с Россией. Америка может поставлять вооружение лучшего качества и по более низкой цене. Более того, послепродажное обслуживание американского вооружения обходится дешевле. Все эти факторы лишили Россию больших заказов. Так, например, американский вертолет AH-64 «Апач» превзошел российский Ми-28H «Ночной охотник», вертолет Ми-26 уступил американскому CH-47Д «Чинук». Что касается транспортных самолетов, то еще давно американский стратегический военно-транспортный самолет C-17 и Локхид C-130 погубили план России по развитию транспортных самолетов России на средства Индии. А поэтому, после того, как Индия отказалась от совместного развития с Россией истребителей шестого поколения, Россия "с гневом" начала сотрудничать с Пакистаном. Эти действия можно рассматривать, как давление на Индию.

Затем возникает вопрос: А нужны ли Пакистану современные истребители? Мнения у всех разные. Пакистан еще в 2002 году избавился от истребителей Шэньян J-6 (МиГ-19, производившийся по лицензии в Китае, — прим. перев). Истребитель Nanchang Q-5 был снят со службы немного позднее, однако в 2011 году от них тоже полностью отказались. После этого, основной ударной силой пакистанских ВВС были американские истребители F-16C/D и истребители-бомбардировщики совместной китайско-пакистанской разработки Ченду FC-1 Сяолун (всего на вооружении 186 самолетов). ВВС Пакистана принимали на вооружение купленные из разных стран поддержанные истребители Мираж —3/5, которые должны были заменить истребители Шэньян J-5. Однако до 2025 года 157 истребителей Ченду FC-1 Сяолун должны заменить истребители Мираж —3/5.

Таким образом, после отказа от истребителей Су-35, их место могут занять только Чэнду J-7PG, которые начали поставлять в Пакистан с 2001 года. Но на самом деле, эти истребители нельзя считать устаревшими, они ничем не уступают истребителям серии Мираж.

Однако согласно сообщениям, полученным ранее, ВВС Пакистана уже утвердили разработку боевого самолета следующего поколения (шестого поколения), что будет последней модернизацией J-7. Ведь, в конце концов, Су-35 — это истребитель поколения 4++, а поэтому с политической и военной точки зрения его нельзя сравнивать с истребителями шестого поколения. Еще одна проблема заключается в том, что для импорта тяжелых боевых самолетов из России необходимо закупать средства технического обслуживания, однако если продолжать использовать оборудование сделанное в Китае, то этот вопрос отпадает.

Допустим даже, что Пакистан сможет инвестировать несколько миллиардов долларов и закупит Су-35, то сможет ли Россия выполнить свои обязательства? Можно сказать, что с трудом. Во-первых, заказ на Су-35 пока еще не был выполнен до конца: еще более половины из 98 самолетов Су-35 не были доставлены. А Индонезия в 2017 году уже тоже заплатила за поставку Су-35С. Если не брать во внимание не подтвержденную информацию, а только учитывать заказ китайских ВВС на 14 самолетов, то этого будет достаточно, чтобы занять Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина как минимум на четыре или пять лет.

И получается, что если ВВС Пакистана закажут сейчас самолеты, то их производство начнется только через четыре или пять лет? Ответ на этот вопрос утвердительный. Что можно понять из этой информации? Я считаю, что такая ситуация оказывает давление на Индию, и, тем самым, прокладывает дорогу Су-57 в ВВС Индии.