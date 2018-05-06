Порше 205: как для Гитлера создали танк «Мышь»

При произнесении названия автомобильной марки Порше, воображение человека сразу рисует элегантный дорогой седан, предназначенный для передвижения наиболее обеспеченных жителей планеты. При этом редкий историк знает, что самый тяжелый танк времен Второй Мировой войны, с ироничным называнием «Мышь» также был разработан по личному распоряжению Гитлера компанией Порше.

Порше 205 Самое интересное, что танк, имевший рекордную для подобных машин массу 188 тонн, официально именовался Порше 205. В его создании принимал личное участие владелец фирмы Фердинанд Порше . Свое прозвище «Маус», танк получил, несколько позже, за свои огромные размеры. Возможно устав от громких названий танков «Тигр» и «Пантера», которых с легкостью били не имевшие звучных прозвищ советские машины, в этот раз немцы решили пойти от обратного, назвав свой самый тяжелый танк мышью. Впрочем, истинным отцом танка, все же, следует считать не его непосредственных создателей, а Адольфа Гитлера, который на одном из совещаний 8 июля 1942 года поручил Фердинанду Порше и Альберту Шпееру разработать «танк прорыва». По замыслу фюрера данная военная машина должна была иметь максимально возможную бронезащиту и две пушки калибром 128мм и 150мм. Учитывая особую важность данной работы в создании танка кроме Порше, участвовало еще несколько крупных немецких компаний. Двигатель для танка был предоставлен фирмой «Даймлер-Бенц», «Сименс» создала трансмиссию, а башню и корпус танка отливали на заводах фирмы «Крупп». Непосредственно сам монтаж отдельных частей «Мауса» в единое целое проходил на заводе фирмы «Алкетт». Технические характеристики танка впечатляли. Тяжелая машина имела гусеницы шириной 1,1 метра и многокатковую ходовую часть. Данное сочетание, несмотря на большой вес танка, обеспечивало удельное давление на грунт сопоставимое с классическими тяжелыми танками. При этом машина обладала толстой круговой броней и сразу двумя пушками. Интересным нововведением стала электромеханическая независимая трансмиссия правой и левой гусениц танка. Экипаж танка состоял из пяти человек. Трое располагались в башне и вели бой, тогда как двое других находились в кабине водителя.

Редкий трофей