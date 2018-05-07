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США запретили Украине использовать Javelin
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США запретили Украине использовать Javelin 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: MoD/Crown copyright 2015
США запрещают Киеву использовать на линии соприкосновения в Донбассе поставленные в страну комплексы Javelin, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
"Условие — не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения", — заявил он в эфире канала "Прямой".
При этом чиновник отметил, что запрет может быть снят "в любой момент" в случае обострения ситуации.
"Я предполагаю, что в случае, как в народе говорят, горловой ситуации мы получим разрешение со стороны США использовать всего лишь два-три этих комплекса", — добавил украинский чиновник.
"Укрепление боеспособности"
США в 2017 году одобрили поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. На прошлой неделе официальный представитель Госдепартамента сообщил, что Javelin уже доставлены на Украину.
Президент Украины Петр Порошенко подтвердил прибытие комплексов, выразив благодарность американскому президенту.
"Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности ", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.
"Стимуляция агрессии"
Поставка американских противотанковых ракетных комплексов Javelin является стимулятором агрессии для киевских властей, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
"Современные американские вооружения, сами того не подозревая, могут вынудить Украину на абсолютно непредсказуемые агрессивные действия как против республик Донбасса, так и против полуострова", — заявил Бальбек в интервью РИА Новости.
Увеличение расходов на поддержку Украины
Палата представителей США в марте приняла бюджет до 30 сентября 2018 года, когда заканчивается текущий финансовый год. По данным украинского посольства в Вашингтоне, в нем увеличены расходы на поддержку Украины.
Так, общий объем помощи Киеву предусмотрен в объеме 620,7 миллиона долларов, что включает 200 миллионов на военно-техническую помощь. Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал бюджет.
Позиция Москвы
Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе.
Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации Минских соглашений.
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