Американский беспилотник «нацелился» на Донбасс

В Донбасс отправился стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B. Он способен вести разведку на большую глубину территории противника. Задание летательный аппарат будет выполнять у линии разграничения в Донбассе. Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Дальний американский беспилотник, по их сведениям, вылетел в воскресенье, 6 мая, с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. В 11 часов 51 минуту по московскому времени он пересек границу Украины со стороны Румынии севернее Молдавии . Теперь беспилотник взял курс на Донбасс, передает "Интерфакс"

Аппарат летит на высоте 15,5 тысячи километров на скорости 643 километра в час. Сейчас он находится в небе над Винницкой областью. На борту RQ-4B находится аппаратура, которая позволяет ему вести разведку на всей территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.