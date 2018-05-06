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Танк Т-34 помыли в Петрозаводске перед Днем Победы (фото)
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Танк Т-34 помыли в Петрозаводске перед Днем Победы (фото) 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Легендарная боевая машина была установлена на постамент в карельской столице 1969 году.
В преддверии Дня Победы 4-я пожарно-спасательная часть МЧС России по городу Петрозаводску помыла памятник «Танк Т-34» в рамках акции «Мой Петрозаводск», сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.
Легендарный танк Второй мировой войны Т-34-85 был установлен в Петрозаводске на постаменте в 1969 году, когда отмечали 25-летие освобождения города от захватчиков. В послевоенные годы танки эти боевые машины были установлены во многих городах Советского Союза. Т-34 был признан одним из лучших танков периода Второй мировой войны. Он пользовался заслуженной любовью бойцов и командиров Красной армии и сыграл решающую роль в сражениях под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, под Берлином и в других боевых операциях. Т-34 по сей день остаётся одним из самых узнаваемых символов Великой Отечественной войны.
По материалам: ptzgovorit.ru
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