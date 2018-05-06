Боевые роботы шагают по Москве

На Красной площади впервые покажут боевых роботов, новейшие беспилотники, уже ставшие легендой гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и различные виды противотанковой техники. О новинках Парада Победы и их боевых характеристиках «Газете.Ru» рассказал заместитель министра обороны Юрий Борисов

Заместитель министра обороны Юрий Борисов рассказал «Газете.Ru» о новейших видах видах вооружения, которые будут продемонстрированы на грядущем Параде Победы в Москве

По его словам, по главной площади страны 9 мая пройдут только те боевые машины, которые успешно прошли проверку в боевых условиях. Практически все образцы вооружения и военной техники российской армии испытаны боем, отмечает замминистра.

Кинжалы рвутся в бой

Впервые над столицей в этом году пролетят истребители МиГ-31К с новейшими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

«В отличие от предыдущего образца МиГ-31, у МиГ-31К новая кабина, — рассказал Юрий Борисов. По словам заместителя министра обороны, из-за значительных размеров и веса ракеты «Кинжал» у самолета МиГ-31К изменился центр масс. По этой причине пришлось менять методику боевого применения этого самолета, а летчиков обучать безопасному взлету и посадке с изделием нового типа.

«Десять самолетов этого типа находится у нас в опытно-боевой эксплуатации на аэродроме в Ахтубинске , в готовности к выполнению поставленных боевых задач, и стоят на боевом дежурстве. Так что ракетный комплекс «Кинжал» это вовсе не миф и отнюдь не анимация», — подчеркнул Юрий Борисов.

А МиГ-31 по своим характеристикам, добавил собеседник издания, наилучший носитель для ракет этого типа. Ранее заместитель министра обороны также сообщал, что «Кинжал» может поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры потенциального противника.

Боевые роботы шагают по Москве

«В этом году на параде Победы мы впервые показываем робототехнику, в частности, предназначенный для разминирования робототехнический комплекс «Уран-6» и боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9», предназначенный для дистанционной разведки и огневой поддержки общевойсковых подразделений», — рассказал Юрий Борисов.

Оба комплекса отлично зарекомендовали себя в ходе военной операции российских ВКС в Сирии . «Уран-6» принимал участие в разминировании древнего города Пальмира, а также сирийских городов Алеппо и Дейр-эз-Зор.

Он применялся на самых опасных и сложных заминированных участках местности, что позволило сохранить сотни жизней мирного населения и военнослужащих инженерных подразделений правительственных войск.

Уникальность комплекса «Уран-6» состоит в его способности разрушить обнаруженное на местности взрывное устройство или подвести его к подрыву. Оператор управляет комплексом с расстояния до 1000 метров. «Уран-6» оборудован четырьмя видеокамерами, обеспечивающими круговой обзор.

Данный роботизированный комплекс в состоянии обнаружить, идентифицировать и по команде уничтожить любой взрывоопасный предмет. При этом обеспечивается полная безопасность личного состава. «Уран-6» может оснащаться пятью различными сменными инструментами: бойковым, катковым и фрезерным тралами, а также бульдозерным отвалом и механическим схватом.

Двигаясь по ровной местности робот-сапер способен производить разминирование со скоростью до трех километров в час.

В свою очередь, «Уран-9» создан для защиты личного состава и вывода его из-под огня противника. Он имеет мощное вооружение, позволяющее поражать не только живую силу и легкобронированную технику, но и танки, а также другие высокозащищенные объекты. Он оснащен ПТУР «Атака», 30-мм автоматической пушкой 2А72 и 7,62-мм пулеметом ПКТН.

«Уран-9» способен обнаружить цель, но решение о ее поражении принимает только командир, находящийся вместе с оператором в бронированном кунге на базе шасси автомобиля «КамАЗ». Максимальное удаление пункта управления от робота — три километра. В случае одновременного применения четырех боевых роботов дальность управления достигает шести километров. «Уран-9» встраивается в Единую систему управления тактического звена, обладая защитой от несанкционированного доступа и средств радиоэлектронной борьбы.

Аналогов «Урану-9» в мире нет.

Армия беспилотников

«9 мая на Красной площади мы впервые представляем два типа беспилотных летательных аппаратов (БЛА) — «Корсар» и «Катран», — рассказал «Газете.Ru» заместитель министра обороны Юрий Борисов.

БПЛА самолетного типа «Корсар» предназначен для ведения круглосуточной всепогодной воздушной разведки наземных и надводных целей, нанесения поражения объектам противника и доставки грузов в назначенные районы. Его оборудование позволяет в режиме реального времени выдавать целеуказание огневым и ударным средствам, включая высокоточные. Продолжительность полета аппарата — до 10 часов, максимальная высота — шесть километров, радиус действия — более 160 км.

Вертолетный БПЛА «Катран» по своим тактико-техническим характеристикам превосходит зарубежные аналоги по тяговооруженности, времени полета и весу полезной нагрузки. Он построен по соосной схеме, что обеспечивает высокую маневренность, возможность взлета и посадки на неподготовленных площадках ограниченного размера в любых метеоусловиях. Способен нести оборудование для ведения разведки, радиоэлектронной борьбы и наносить удары по противнику управляемым и неуправляемым оружием. Его максимальная скорость полета — 130 км/ч, высота — два километра, а масса целевой нагрузки — 120 кг.

«Мы показываем только два аппарата, но на самом деле мы имеем сегодня очень большую линейку беспилотных летательных аппаратов», — пояснил собеседник издания.

«У нас только в тактическом звене целое семейство БЛА «Орлан», а также «Лееры» и «Гранаты». И это, подчеркну, только тактическое звено. БЛА «Форпост» нам удалось полностью перевести на отечественную компонентную базу, включая оптико-электронные средства и двигатель. С 2019 года мы собираемся закупать этот БЛА, собранный только из отечественных комплектующих», — рассказал Юрий Борисов.

Что касается многоцелевого беспилотного летательного аппарата «Иноходец» разработки компании «Кронштадт», то, по словам собеседника издания, этот аппарат в настоящее время интенсивно летает.

Военное ведомство России к сентябрю-октябрю текущего года планирует завершить все основные испытания «Иноходца».

«Либо при корректировке гособоронзаказа этого года будем заключать серийный контракт, либо сделаем это в 2019 году. А «Иноходец» — это уже оперативное звено, — рассказывает Борисов, — это уже 30 часов полета и совершенно другой диапазон высот. И самое главное — большой объем полезной нагрузки — до 450 кг. Он будет и в разведывательном варианте, и в ударном».

И беспилотник типа «Альтиус», по словам Борисова тоже уже на подходе. Дальность действия этого аппарата достигает 10 тысяч километров, а его продолжительность полета — 48 часов. «В 2019 году мы надеемся завершить работы. А это уже БЛА-двухтонник», — пояснил заместитель министра обороны.

«По разным причинам мы не можем показать всю линейку БЛА на парадах. Скажем, БЛА небольшого размера в принципе демонстрировать нецелесообразно. Мы 9 мая будем показывать только два образца, а на самом деле их у нас гораздо больше», — отметил заместитель министра.

По словам собеседника издания, сегодня БЛА отечественного производства закрывают практически весь требуемый функционал.

«То есть мы имеем целостную линейку беспилотных летательных аппаратов — от тактического до оперативного уровня — и причем всех целевых назначений, с полезной нагрузкой от нескольких килограмм до двух тонн, правда, с небольшой оговоркой — на разных стадиях реализации. Но в 2019 году эту линейку мы окончательно закроем. Особо отмечу, что все аппараты базируются на отечественной компонентной базе», — рассказал «Газете.Ru» Юрий Борисов.

Терминатор и все-все-все

Заместитель министра обороны обратил особое внимание на боевую машину поддержки танков «Терминатор». По его словам, военные долго не могли определиться с применением этой машины. Но помог случай. «Терминатор» как тяжелая боевая машина пехоты очень эффективно показал себя в Сирии. После этого сразу заказали у промышленности первые 18 штук.

Рассказывая о новейших образцах бронетанковой техники российской армии, Юрий Борисов остановился на перспективном боевом танке Т-14 «Армата». Впервые эту машину показали на параде Победы в 2015 году. Как и любая другая новая техника, поначалу «Армата» обладала большим количеством «детских болезней».

В частности, даже двигатель не развивал положенные 1500 л. с., а всего лишь 1200. Военное ведомство заключило контракт на поставку ограниченной серии этих машин — чуть более 100. Однако за прошедшие три года «Арматы» интенсивно эксплуатировались и от большинства «детских болезней» они были успешно излечены. Все доработки, которые прошли за эти три года, сильно приблизили эти боевые машины к исходным требованиям тактико-технического задания.

К сегодняшнему дню характеристики «Арматы» были доведены до самой высокой планки требований военного ведомства.

Модернизация основного боевого танка Т-90 поставило его по своим возможностям и характеристикам на один уровень с американским танком «Абрамс». И примерно до 2021 года наш танк будет находиться в паритете с М1 «Абрамс».

В дальнейшем американцы планируют усилить броневую защиту своего танка и перейти на пушку калибра 140-мм. И конечно, в этой ситуации нам тоже что-то надо делать. Поэтому есть планы еще до развертывания масштабного серийного производства «Армат» оснастить перспективный отечественный танк пушкой калибра 152-мм. И этот шаг уже, что называется, осязаем.

Если американцы перейдут на пушку 140-мм на «Абрамсе», «Армата» получит орудие калибра 152-мм. Россия по-прежнему собирается иметь как минимум 25-30% преимущества в боевых возможностях по сравнению с самыми передовыми зарубежными конструкциями бронетанковой техники.

Готов для «Арматы» и новый боекомплект. Новые бронебойно-подкалиберные снаряды, изготовленные при содействии Росатома , имеют просто фантастическую бронепробиваемость. Еще ни одни танк в мире не имеет такой брони, которую не способны пробить эти снаряды.

Кроме перечисленных образцов вооружения и военной техники, 9 мая по Красной площади пройдут броневик КамАЗ-43501 «Патруль», автомобиль переднего края «Урал-432009», специальная бронированная машина ВПК-233136 «Тигр» и броневик КАМАЗ-63968 «Тайфун-К».

Рассказывая о последнем, заместитель министра обороны отметил, что этот универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси с колесной формулой 4х4 сделан по заказу ВДВ, и может десантироваться с самолетов ВТА.