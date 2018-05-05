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Самолеты разведки США засекли у границ России
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Самолеты разведки США засекли у границ России 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Фото: U.S. Air Force / Master Sgt. Lance Cheung
Самолеты США провели разведывательные полеты у российских границ, свидетельствуют данные западных авиационных ресурсов.
В субботу разведывательный самолет ВВС США RC-135V и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провели разведку вблизи сухопутных и морских границ Калининградской области, передает «Интерфакс».
Эти же самолеты были замечены у границ Калининградской области и в пятницу.
Напомним, майор ВКС России в отставке Виталий Соколовский сравнил разведывательную деятельность иностранных самолетов у границ России с похожей ситуацией, возникшей в конце 1930-х годов из-за немецких разведчиков.
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