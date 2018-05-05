Самолеты разведки США засекли у границ России 

Самолеты США провели разведывательные полеты у российских границ, свидетельствуют данные западных авиационных ресурсов.
В субботу разведывательный самолет ВВС США RC-135V и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провели разведку вблизи сухопутных и морских границ Калининградской области, передает «Интерфакс».
Эти же самолеты были замечены у границ Калининградской области и в пятницу.
Напомним, майор ВКС России в отставке Виталий Соколовский сравнил разведывательную деятельность иностранных самолетов у границ России с похожей ситуацией, возникшей в конце 1930-х годов из-за немецких разведчиков.