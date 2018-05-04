Танк, более 60 лет лежавший в болоте, стал экспонатом музея в Подмосковье

Гости Военно-технического музея в Подмосковье могут увидеть среди экспонатов танк ОТ-34-76, который во время войны был затоплен в болте и пробыл там более 60 лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В Военно-техническом музее хранится экспонат с уникальной судьбой, заслуживший славу героя. Это огнеметный танк ОТ-34-76 — участник жестоких боев под Псковом . Чтобы не достаться врагам, подбитый в жестоком бою и попавший в окружение, он был затоплен своим экипажем в болоте 1 февраля 1944 года.

«Шестьдесят два года танк пролежал под четырехметровой толщей трясины. Обнаружен и поднят из болота военно-поисковым отрядом в 2006 году. Успешно прошел реставрацию и поставлен на ход. Сегодня машина — не только экспонат Военно-технического музея, но постоянный участник Парадов Победы в городах Подмосковья», — говорится в сообщении.

Николай Ковалев. Кропотливая работа по поиску членов экипажа принесла свои плоды. Экипаж танка состоял из четырех человек: командир — лейтенант Михаил Гордияш, старшина Павел Чертов, младшие сержанты Василий Сергеев

Удалось выяснить, что командир танка Годияш окончил войну в Кенигсберге , был награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, несколькими медалями. После войны продолжил службу в Советской армии, получил звание полковника. Будучи в отставке, 18 лет преподавал военную подготовку в школе городе Бердичев на Украине . Всего лишь несколько лет он не дожил до встречи со своим боевым железным товарищем.

В музей в Черноголовку приезжал сын командира танка — полковник в отставке Анатолий Гордияш, сотрудник музея-заповедника «Сталинградская битва».