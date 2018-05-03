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Раскрыты подробности крушения Су-30СМ
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Раскрыты подробности крушения Су-30СМ 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Стали известны новые подробности крушения Су-30СМ в Сирии. По данным источника "Коммерсанта" в органах военного управления, перед крушением истребителя произошло резкое падение мощности одного из двигателей. Точные причины произошедшего будут установлены только после подъема бортовых самописцев из воды.
По информации издания, проблемы у самолета начались сразу после взлета. Экипаж в составе двух человек должен был совершить патрульный облет акватории Средиземного моря. Перед взлетом истребитель полностью прошел предполетную подготовку.
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Поднявшись в воздух на высоту 200 м, самолет стал клевать носом. В одном из двигателей произошло резкое падение тяги. Пилоты могли бы катапультироваться, но вместо этого они попытались выровнять машину, чтобы вернуться на авиабазу в Хмеймиме.
Падение произошло при попытке разворота. Самолет рухнул в море, от удара у него оторвало левое крыло и хвостовое оперение. Оба члена экипажа погибли.
В Минобороны отвергли возможность внешнего воздействия на самолет. При этом версия с попаданием птицы в двигатель не окончательная: расследование будет проводить специальная межведомственная комиссия, в которую войдут представители производителя Су-30 СМ корпорации «Иркут», службы безопасности полетов авиации и главного штаба ВКС.
Предварительной причиной крушения истребителя Су-30СМ в акватории Средиземного моря в Минобороны РФ назвали попадание птицы в двигатель.
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