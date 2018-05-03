Раскрыты подробности крушения Су-30СМ

Стали известны новые подробности крушения Су-30СМ в Сирии . По данным источника "Коммерсанта" в органах военного управления, перед крушением истребителя произошло резкое падение мощности одного из двигателей. Точные причины произошедшего будут установлены только после подъема бортовых самописцев из воды.

По информации издания, проблемы у самолета начались сразу после взлета. Экипаж в составе двух человек должен был совершить патрульный облет акватории Средиземного моря. Перед взлетом истребитель полностью прошел предполетную подготовку.

Поднявшись в воздух на высоту 200 м, самолет стал клевать носом. В одном из двигателей произошло резкое падение тяги. Пилоты могли бы катапультироваться, но вместо этого они попытались выровнять машину, чтобы вернуться на авиабазу в Хмеймиме.

Падение произошло при попытке разворота. Самолет рухнул в море, от удара у него оторвало левое крыло и хвостовое оперение. Оба члена экипажа погибли.

Минобороны отвергли возможность внешнего воздействия на самолет. При этом версия с попаданием птицы в двигатель не окончательная: расследование будет проводить специальная межведомственная комиссия, в которую войдут представители производителя Су-30 СМ корпорации «Иркут» , службы безопасности полетов авиации и главного штаба ВКС.

Предварительной причиной крушения истребителя Су-30СМ в акватории Средиземного моря в Минобороны РФ назвали попадание птицы в двигатель.