Ещё
Западный эксперт годами публиковал одну статью о Су-27
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Западный эксперт годами публиковал одну статью о Су-27 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Западный военный эксперт Роберт Фарли несколько лет подряд публикует одну и ту же статью о русском истребителе Су-27. На тенденцию обратило внимание RT.
В американском военном издании The National Interest третий год подряд появляется статья о русском истребителе Су-27.
В 2016 году статья называлась «Русский убийца F-15: почему Америка (и мир) боится Су-27».
В 2017 году статья вышла под названием «Смертельно опасный русский истребитель Су-27: всё, что вы должны знать».
В 2018 году материал появился вновь, и теперь он называется «Смертельно опасный русский истребитель Су-27: самолёт, который ужасает НАТО».
Текст статьи, в отличие от заголовков, не меняется. Друг от друга материалы разных лет отличаются буквально несколькими фразами.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китайцы атаковали летчиков США58
Российская нефть уходит из Европы100
Путин провел массовые отставки
Windows сломал компьютеры по всему миру131
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня34
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение