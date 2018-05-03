Западный эксперт годами публиковал одну статью о Су-27

Западный военный эксперт Роберт Фарли несколько лет подряд публикует одну и ту же статью о русском истребителе Су-27. На тенденцию обратило внимание RT.

В американском военном издании The National Interest третий год подряд появляется статья о русском истребителе Су-27.

В 2016 году статья называлась «Русский убийца F-15: почему Америка (и мир) боится Су-27».

В 2017 году статья вышла под названием «Смертельно опасный русский истребитель Су-27: всё, что вы должны знать».

В 2018 году материал появился вновь, и теперь он называется «Смертельно опасный русский истребитель Су-27: самолёт, который ужасает НАТО ».

Текст статьи, в отличие от заголовков, не меняется. Друг от друга материалы разных лет отличаются буквально несколькими фразами.