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Запад испугался русских роботов на Параде Победы
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Запад испугался русских роботов на Параде Победы 

Свободная пресса 32 минуты назад
Фото: Свободная пресса
Россия по-прежнему является излюбленной темой западных журналистов. Это началось еще в 2014 году, когда разваливалась Украина, и кусочек ее отошел к соседнему государству.
До этого момента, конечно, европейские и американские СМИ печатали кое-какую информацию о России, но это в основном было связано с какими-то нелепыми поводами — то ущемление прав гомосексуалистов, то суровое наказание для разбушевавшихся музыкантов и тому подобное. Сейчас же особенное внимание уделяется военной теме. Это, конечно, связано с озабоченностью Запада по поводу надуманной угрозы со стороны «агрессивной» Москвы. Мол, раз сегодня русские уже захватывают Украину и Сирию, то что может остановить их от посягательств на все остальные территории, некогда контролировавшиеся «Советской империей». И в этой связи каждая новость об очередных военных разработках в России вызывает большой интерес как у экспертов и журналистов, так и у населения.
Так, например, предстоящий Парад победы уже стал объектом пристального внимания. Европейские СМИ, явно обладая неполной информацией, пишут о том, какое вооружение должно быть впервые представлено. И это было бы нормально, если бы только информация не преподносилась в таком виде, будто завтра-послезавтра все эти новые ракеты полетят на Лондон и Парижа, а потом придут танки и закончат начатое.
Особое внимание в СМИ уделяется наиболее дорогим проектам — танку Т-14, известному как «Армата», новейшему истребителю Су-57. Но более всего беспокоит «оружие будущего» — роботизированная техника. В числе прочих упоминаются «Уран-9» и даже еще неразработанная роботизированная версия «Арматы». Ко всему этому прилагаются некоторые сведения о тысячах ударных и разведывательных беспилотников.
Мы решили узнать, почему все это вызывает беспокойство. Ведь в военных парадах нет ничего удивительно — они происходят по всему миру, в том числе в не особо угодных Западу странах, например, в Китае. Об это мы поговорили с австралийским военным экспертом Ричардом Фрэнком.
— К этой традиции в России все относятся с уважением, и само мероприятие не вызывает ни у кого никаких опасений. Люди беспокоятся о другом, о том, как эти парады меняются со временем. Россия после исчезновения Советского Союза оставалась в числе военных лидеров современного мира, но двадцать лет назад, десять лет назад ее военные предприятия занимались разработкой оружия, которое отлично подходит для обороны своего государства. Но сейчас все по-другому. Россия постоянно говорит о том, что она не имеет никаких милитаристских планов, и все интересы сосредоточены на сохранении мира в разных частях планеты. Возможно, такие цели действительно преследуются, но в реальности мы видим, что сегодня Россия подготавливает себя к войне. Ее оружие перестало быть оборонительными, теперь она занимается в основном наступательными технологиями. Я хочу привести пример. Эти беспилотные подводные лодки — для чего они? Они будут оснащаться ядерными зарядами, и этого достаточно, чтобы понять их настоящее предназначения. Вряд ли в них есть смысл при отражении чьего-то нападения, потому что никому не придет в голову производить ядерный взрыв у собственных берегов. Нет, это оружие в будущем может стать средством осуществления блицкрига, в том числе против супердержав. Поэтому в мире есть много опасения на этот счет.
«СП»: — Почти все страны мира занимаются производством или закупкой вооружений, которые больше полезны при наступлении, чем при обороне.
— Того, что делает Россия, сегодня не делает никто. Она, как считают многие, целенаправленно готовится к какой-то войне, о которой пока никто кроме нее не знает. Нечто подобное происходило с Германией в 30-ые годы, и мы знаем, как это завершилось. Российское руководство имеет право реализовывать интересы своей страны, но это не должно угрожать безопасности в мире. В XXI нельзя решать все свои задачи только посредством оружия, это средство влияния исчерпало себя в прошлое столетие. Очередной парад станет площадкой для демонстрации военного превосходства РФ, и это мнение многих. Пожалуй, это главная цель.
Кстати
Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, впервые на Параде 9 мая в Москве примут участие истребители МиГ-31К, оснащенные новейшим ракетным комплексом «Кинжал». И это действительно та техника, которой боятся на Западе.
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