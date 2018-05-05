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Малый ракетный корабль «Шквал» для ВМФ спустят на воду
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Малый ракетный корабль «Шквал» для ВМФ спустят на воду 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: пресс-служба предприятия "Пелла"
Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Шквал" проекта 22800 для Военно-морского флота России спустят на воду в субботу на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла".
"Пятого мая на территории нового судостроительного комплекса ОАО "Пелла" состоится торжественная церемония спуска на воду второго серийного малого ракетного корабля проекта 22800 "Шквал", — говорится в сообщении завода.
Проект 22800 разработан центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". МРК будут иметь водоизмещение около 800 тонн, скорость — 30 узлов. Длина корабля составит около 67 метров, ширина — около 11 метров, дальность плавания — до 2,5 тысячи миль.
Корабли проекта 22800 оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, противодиверсионными комплексами и совершенным радиотехническим вооружением. Среди основных преимуществ этих кораблей — высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности.
Головной малый ракетный корабль "Ураган" проекта 22800 и первый серийный малый ракетный корабль "Тайфун" находятся на воде у достроечной набережной завода "Пелла". Эти два корабля были заложены в один день, 24 декабря 2015 года.
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