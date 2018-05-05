Малый ракетный корабль «Шквал» для ВМФ спустят на воду

"Пятого мая на территории нового судостроительного комплекса ОАО "Пелла" состоится торжественная церемония спуска на воду второго серийного малого ракетного корабля проекта 22800 "Шквал", — говорится в сообщении завода.

Проект 22800 разработан центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" . МРК будут иметь водоизмещение около 800 тонн, скорость — 30 узлов. Длина корабля составит около 67 метров, ширина — около 11 метров, дальность плавания — до 2,5 тысячи миль.

Корабли проекта 22800 оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, противодиверсионными комплексами и совершенным радиотехническим вооружением. Среди основных преимуществ этих кораблей — высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности.

Головной малый ракетный корабль "Ураган" проекта 22800 и первый серийный малый ракетный корабль "Тайфун" находятся на воде у достроечной набережной завода "Пелла". Эти два корабля были заложены в один день, 24 декабря 2015 года.