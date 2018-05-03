Американцы назвали пять «худших российских пистолетов»

Помимо всемирно известных пистолетов Макарова и Токарева, Россия и Советский Союз создали немало и других моделей, не все из которых были удачными, отмечает The National Interest . «Какие-то были отличными, какие-то — не очень», пишет издание.

The National Interest приводит список из пяти худших, по его версии, моделей пистолетов, когда-либо созданных в России — со времён Российской империи до наших дней.

Один из таких пистолетов — ОЦ-23 «Дротик». В этом тяжёлом, весящем почти килограмм пистолете используется патрон калибра 5,45×18 мм, изначально предназначенный для лёгкого пистолета ПСМ, которым в основном пользуются сотрудники спецслужб и офицеры высокого ранга. Это делает ОЦ-23 в некоторой степени бессмысленным оружием, поскольку патрон 5,45×18 мм весьма слаб. Однако достоинство такого патрона в том, что он эффективно пробивает мягкие бронежилеты, чего не может сделать патрон пистолета Макарова калибра 9×19 мм. При этом сделанный гораздо раньше табельный патрон для пистолета Токарева 7,62×25 мм тоже пробивает мягкие бронежилеты, а после проникновения обладает большей ударной силой, поражая цель. Несмотря на автоматический принцип действия и умопомрачительный темп стрельбы (до 1 800 выстрелов в минуту), ОЦ-23 показал слабые результаты, и на вооружение его не приняли.

Ещё один неудачный пистолет — револьвер системы Наган образца 1895 года. Как отмечает издание, «когда его приняли на вооружение, этот револьвер был весьма неплох и не уступал австрийскому Rast-Gasser M1898 и другим европейским образцам». Наган оставался главным личным оружием в российской и Советской Армии вплоть до 1930-х годов, когда ему на смену пришёл пистолет Токарева. Однако за это время появилось новое поколение пистолетов и револьверов, серьёзно превосходящих модель 1895 года — с более мощными патронами и возможностью быстрой перезарядки. «Любой стрелявший из нагана образца 1895 года скажет вам, что худшее в этом револьвере — необычайно тугой спуск», — считает автор статьи. Из-за этого, по убеждению эксперта The National Interest, револьвер системы Наган образца 1895 года можно назвать худшим из приводимого списка. При этом, несмотря на свои недостатки, наган имел весьма прочную и надёжную конструкцию и участвовал почти во всех крупных конфликтах XX века. У него даже был глушитель, что редкость для револьверов.

Пистолет П-96С также пополнил список худших моделей в истории. Его предшественником был пистолет П-96, одна из первых российских попыток создать пистолет типа Глока. Так же, как и у Глока, у П-96 отсутствовал внешний предохранитель, а также имелась рамка из полиамида и патроны 9×19 мм Парабеллум. Что интересно, в этом пистолете использовалось запирание с поворотом ствола при его коротком ходе, что обеспечивало подачу боеприпасов из двухрядного магазина без их перестроения. Пистолет был представлен на войсковые испытания, но проверку не прошёл. П-96С — это адаптированная модель под патрон 9×17 мм для продажи частным охранным предприятиям. Запирание с поворотом ствола сохранили и для более слабого патрона, из-за чего конструкция усложнилась. По своим тактико-техническим характеристикам П-96С уступал пистолету Макарова под патрон 9×17 мм, а поэтому оказался в коммерческом плане неудачным, и в конце 1990-х годов его производство свернули.

пистолет «Стриж» компании «Арсенал». Это один из новейших российских пистолетов. Пластиковая рамка пистолета и его технические характеристики позволяют стрелку быстро вести огонь по цели. У него очень низкая ось канала ствола, а запирание ствола происходит при движении затвора вперёд, в отличие от системы Браунинга, что повышает точность. Однако у пистолета есть несколько очевидных недостатков. Во-первых, многие говорят о его ненадёжности: у пистолета слабый удар по капсюлю, и иногда не извлекается гильза. К тому же профессиональные издания пишут, что спуск у «Стрижа» «очень тугой» и «нечёткий». Четвёртый в списке —. Это один из новейших российских пистолетов. Пластиковая рамка пистолета и его технические характеристики позволяют стрелку быстро вести огонь по цели. У него очень низкая ось канала ствола, а запирание ствола происходит при движении затвора вперёд, в отличие от системы Браунинга, что повышает точность. Однако у пистолета есть несколько очевидных недостатков. Во-первых, многие говорят о его ненадёжности: у пистолета слабый удар по капсюлю, и иногда не извлекается гильза. К тому же профессиональные издания пишут, что спуск у «Стрижа» «очень тугой» и «нечёткий».