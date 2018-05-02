В рейтинге военных бюджетов удивила Россия

Frankfurter Allgemeine: в новом рейтинге военных бюджетов удивила Россия

В 2017 году расходы на вооружение в мире достигли своей наивысшей отметки после окончания холодной войны, сообщает Frankfurter Allgemeine. Главным же «виновником» оказался Китай , а Россия и вовсе удивила, сократив расходы, отмечает немецкое издание.

В 2017 году военные расходы в мире достигли своей наивысшей отметки после окончания холодной войны, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Согласно новому докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в прошлом году глобальные расходы на вооружение составили $1,7 трлн, что на 1,1% выше показателей 2016 года.

«Главный же вклад» в рост расходов на оборону в мире внёс Китай, отмечает немецкая газета. В прошлом году Пекин увеличил свой военный бюджет сразу на 12% до $228 млрд

В свою очередь, военные расходы Пентагона в 2017 году, которые составили около $610 млрд, существенно не изменились по сравнению с показателями предыдущего года. При этом в марте конгресс США принял решение увеличить расходы на оборону в 2018 году до $700 млрд, уточняет Frankfurter Allgemeine.

«А вот Россия удивила», — подчёркивает издание.

Согласно исследованию SIPRI, впервые за 20 лет военный бюджет Российской Федерации сократился. В прошлом году расходы Москвы на оборону составили $66,3 млрд — это на 20% меньше, чем в 2016 году, поясняет Frankfurter Allgemeine.

«Впрочем, по сравнению с соседними европейскими странами это всё равно наивысшее значение, — пишет немецкая газета. — И тем не менее в 2017 году Россия уступила третье место в списке стран с наибольшими расходами на вооружение Саудовской Аравии . В прошлом году военный бюджет главного союзника США на Ближнем Востоке вырос на 9,2% до $69,4 млрд».

Что же касается Европы, то, по данным SIPRI, в регионе зафиксирована небольшая тенденция роста военных расходов, обусловленная «аннексией Крыма Россией и началом войны на востоке Украины », отмечает Frankfurter Allgemeine.