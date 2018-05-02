Бундесверу не хватает самолетов и пилотов 

В ФРГ после правительственных споров о снижении расходов на покупку новых вооружений становится очевидным, что стране не хватает самолетов типа Eurofighter, которые могут участвовать в боевых операциях. Об этом сообщают местные СМИ.
Как информирует журнал Spiegel, из-за технических неполадок в системе защиты имеющихся на вооружении боевых истребителей-бомбардировщиков, в настоящее время бундесвер располагает лишь десятью боеготовыми самолетами. Однако из-за небольшого ресурса ракет, участвовать в операциях в настоящее время могут лишь четыре самолета.
Ситуация усугубляется еще и тем, что бундесвер покидают пилоты, обученные для управления самолетами типа Eurofighter. По сообщению газеты Bild am Sonntag, в прошедшие несколько недель германскую армию покинули семь летчиков. Для бундесвера это большая потеря: ведь на обучение одного пилота он тратит около пяти миллионов евро.
В публикациях предполагается, что Германия не смогла бы сейчас выполнить свои срочные военные обязательства в рамках НАТО. Несмотря на то, что Берлин пообещал партнерам по североатлантическому альянсу предоставить в общей сложности 82 самолета, бундесвер находится весьма далеко от поставленной цели. Представитель армии ФРГ подтвердил наличие проблем, подчеркнув, что специалисты работают над их решением.
В настоящее время в бундесвере осталось 120 пилотов — учитывая как учителей-наставников, так и летчиков военных подразделений.
"Мы сожалеем об уходе пилотов, но наша боевая готовность из-за этого не понизилась", — заявил изданию представитель ВВС ФРГ.
Несколько дней назад министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (ХДС) потребовала повышения финансирования бундесвера из нового бюджета. По информации газеты Bild am Sonntag, министр финансов Олаф Шольц (СДПГ) запланировал выделить на шесть миллиардов евро меньше, чем предполагалось изначально.