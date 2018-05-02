Бундесверу не хватает самолетов и пилотов

ФРГ после правительственных споров о снижении расходов на покупку новых вооружений становится очевидным, что стране не хватает самолетов типа Eurofighter, которые могут участвовать в боевых операциях. Об этом сообщают местные СМИ.

Как информирует журнал Spiegel , из-за технических неполадок в системе защиты имеющихся на вооружении боевых истребителей-бомбардировщиков, в настоящее время бундесвер располагает лишь десятью боеготовыми самолетами. Однако из-за небольшого ресурса ракет, участвовать в операциях в настоящее время могут лишь четыре самолета.

Ситуация усугубляется еще и тем, что бундесвер покидают пилоты, обученные для управления самолетами типа Eurofighter. По сообщению газеты Bild am Sonntag, в прошедшие несколько недель германскую армию покинули семь летчиков. Для бундесвера это большая потеря: ведь на обучение одного пилота он тратит около пяти миллионов евро.

В публикациях предполагается, что Германия не смогла бы сейчас выполнить свои срочные военные обязательства в рамках НАТО . Несмотря на то, что Берлин пообещал партнерам по североатлантическому альянсу предоставить в общей сложности 82 самолета, бундесвер находится весьма далеко от поставленной цели. Представитель армии ФРГ подтвердил наличие проблем, подчеркнув, что специалисты работают над их решением.

В настоящее время в бундесвере осталось 120 пилотов — учитывая как учителей-наставников, так и летчиков военных подразделений.

"Мы сожалеем об уходе пилотов, но наша боевая готовность из-за этого не понизилась", — заявил изданию представитель ВВС ФРГ.