Боится ли Россия танков «Леопард»?

Сирии , как сообщала пресса, турецкая армия уже лишилась примерно десяти танков «Леопард-2А6». В связи с этим в польских СМИ (в первую очередь патриотического толка) появились негативные мнения на тему применения этих машин в польской армии.

В сети кто-то (в основном советские «тролли») регулярно размещает фотографии и видеоролики, изображающие танки «Леопард», подбитые или захваченные исламскими террористами. То, на что следует обратить внимание нашей армии, — это оружие, которое в этих целях использовали боевики. Из опубликованного в сети доклада следует, что в шести случаях из десяти применялся российский ПТРК «Корнет-Э». Часть танков «добила» турецкая авиация, чтобы они не попали в руки врага.

В состав комплекса «Корнет» входит ПТУР 9М133 — противотанковая управляемая ракета, первые версии которой появились в середине 1990-х годов. Эти вооружения попали в распоряжение ИГИЛ (запрещенная в РФ организация, — прим.ред.) из сирийских арсеналов. В 2013 году руководство Сирии закупило 100 пусковых установок и 1000 ракет, а в следующие годы — еще 1500. Часть оружия захватили боевики.

Когда в декабре 2016 года Турция обнародовала данные о потерях в своих танковых войсках, немецкая газета «Вельт» написала, что «боевики ИГИЛ уничтожили немецкую танковую легенду». Этот тезис подхватила и польская (в особенности правая) пресса, которая начала критиковать «Леопарды» и сравнивать их с танками «Абрамс».

Портал «Незалежна» писал: «Броня обладает достаточной толщиной, позволяющей защитить машину, только спереди, по бокам и сзади она гораздо тоньше, чем, например, в танке „Абрамс“ модификации М1А2 или британском „Челленджере-2“, поэтому „Леопард“ может сильнее пострадать от ударов противотанкового оружия. Кроме того, у него нет динамической брони или системы активной защиты, при помощи которых он мог бы ликвидировать угрозу в виде противотанковых ракет».

Никто, однако, не вспомнил, что в Ираке «Абрамс» подбивали тоже. С конца 2014 года иракцы потеряли больше 30 машин, которые передали им из своих запасов американцы. Большинство машин пострадало от ударов ПТРК «Корнет».

Старая военная пословица гласит, что танк хорош тогда, когда им управляет обученный экипаж. О турецких танкистах этого сказать нельзя. На опубликованных в сети видеороликах четко видно, что турки ведут огонь с открытых позиций, не меняют своего положения после выстрела и рискуют своей машиной. Кроме того, как подчеркивают эксперты, танки не получали поддержки пехоты, что совершенно недопустимо. Противник смог приблизиться к ним на относительно небольшое расстояние и выпустить противотанковые ракеты в боковую и заднюю часть танка, которая защищена слабее.

Следует также учитывать, что в турецкой армии сейчас нет опытных командиров. После провалившейся попытки переворота в вооруженных силах начались чистки. Многих представителей командного состава, в том числе из танковых войск, арестовали. Помимо этого несколько лет назад в армии прошла серия отставок офицеров, которые «не соответствовали ожиданиям» новой власти. Это наложило отпечаток на уровень подготовки и качество планирования не только на стратегическом, но и на техническом уровне.

Какие выводы из событий в Сирии следует извлечь польским военным? В первую очередь такие, что нам следует модернизировать собственные танки. Турки потеряли те машины, которые не прошли модернизацию. Польские танки «Леопард-2А4» можно значительно улучшить.

В прошлом году Варшава подписала договор о сотрудничестве в рамках программы по модернизации польских танков до версии «Леопард-ПЛ». К 2020 году новое оснащение появится у 128 машин. Дополнительную баллистическую защиту получит башня танка: ее оснастят модульной броней компании «Дайзенрот инжиниринг» и противоосколочным внутренним покрытием. Система стабилизации пушки и приводы башни станут не гидравлическими, а электрическими. Помимо этого будут модернизированы приборы наблюдения и прицеливания командира и наводчика. К сожалению, из-за того, что у министерства обороны возникли проблемы со средствами, пришлось отказаться от активных систем обороны, укрепления днища корпуса и установки системы управления полем боя. Возможно, последнюю установят позже на основе приложений к договору. Жаль, что у нас не появятся такие активные системы защиты, как немецкий комплекс, который способен сбить практические любую противотанковую управляемую ракету (в том числе все постсоветские модели таких ракет).

Как пишут эксперты «Группы военной аналитики и исследований», «польские танки „Леопард“ — это машины не первой свежести, но, к счастью, их модернизируют до одной из версий с самой лучшей защитой. Было бы хорошо дополнить систему пассивной защиты системой защиты активной, это бы помогло избежать части турецких проблем». Работы над такой системой ведутся, однако, неизвестно, найдет ли оборонное ведомство деньги на оснащение ей боевых машин.

Следующий важный аспект — это обучение танковых подразделений и механизированной пехоты. В операциях, которые проводили турки, было заметно, что танки и пехота (которая должна оказывать им поддержку) плохо взаимодействуют друг с другом. Из-за этого потенциал танковых сил не использовался в полной мере.

Польше танки «Леопард» несут службу в 11-й бронетанковой дивизии, дислоцирующейся в городе Жагань . Она располагает четырьмя танковыми батальонами: двумя в 10-й бронетанковой бригаде ("Леопард-2А4", которым предстоит модернизация) и двумя в 34-й бронетанковой бригаде ("Леопард-2А5"). К сожалению, один из батальонов «Леопардов» будет на ротационной основе находиться в населенном пункте Весола под Варшавой, где нет технической и тренировочной базы.

Многие специалисты полагают, что это может значительно снизить боевой потенциал подразделения. Одновременно в военных кругах можно услышать мнение, что министерство обороны решило перевести «Леопарды» под Варшаву, поскольку на парадах они выглядят значительно лучше, чем машины ПТ-91 «Твердый», которые находились там до сих пор. Напрашивается вопрос, так ли должна выглядеть задача танкового батальона?

«Леопард» после модернизации — это серьезное оружие

«Леопард-2ПЛ» в конфигурации близкой к той, какую заказало польское министерство обороны, впервые показали в этом году на Международном салоне оборонной промышленности в городе Кельце , хотя говорилось, что согласно установленному графику прототип должен появиться в марте 2018 года. Конфигурация — результат компромисса и учета трех основных требований: технико-тактические возможности требовалось повысить в рамках, которые задает максимальная конструктивная масса машины, а при этом не выходить в расходах за разумные пределы.

Цель программы модернизации заключается не только в том, чтобы повысить технико-тактический потенциал машины и привести ее в соответствие с требованиями современного поля боя, но и в том, чтобы польские предприятия научились обслуживать, ремонтировать и модернизировать ее. Польский военно-промышленный концерн (PGZ), холдинг «Бумар-Лабенды» и министерство обороны уже подписали соответствующий договор. В программе будут задействованы Военный автомобильный завод в Познани , Тарнувский механический завод, Центр исследования и разработки механического оборудования в Гливицах и компания «Росомак», а заграничным партнером выступит «Рейнметалл».

После модернизации вес танка увеличится с 55 до 59 тонн (хотя ключевые элементы подвески могут выдержать нагрузку в 63 тонны). В рамках модернизации была установлена новая система наблюдения и прицеливания командира танка, прицел командира и наводчика снабдили инфракрасной камерой третьего поколения, пушка получила электрическую систему стабилизации, а башня — электрический привод, кроме того, у машины появилась дополнительная баллистическая защита. Кроме того, экипаж сможет вести действия в режиме управления огнем «охотник-стрелок». Пушку оснастили электронным спусковым механизмом и элементами, которые позволят использовать снаряды ДМ63А1 и ДМ11 (модернизирована система управления огнем, введены данные новых снарядов).

Водитель танка получил ночную и дневную камеру производства компании «Центр промышленной оптики» для движения и маневрирования задним ходом, кроме того, был улучшен весь узел управления машиной. Дополнительно была модернизирована противопожарная система моторного отсека, усовершенствована противовзрывная система, добавлена вспомогательная силовая установка мощностью 17кВт (это позволило уменьшить количество аккумуляторов с восьми до шести), контейнеры для оборудования и внешние поручни, а буксирное устройство было адаптировано к увеличившейся массе машины.

На башне появилась дополнительная броня, не закрывающая амбразуру прицела наводчика, разработанная в сотрудничестве с компанией «Дайзенрот инжиниринг». Как сообщают представители холдинга «Бумар-Лабенды», модули брони не идентичны тем, которые были представлены в концепции модернизации основных боевых танков (MBT Revolution) — это новый этап развития и результат опыта установки таких модулей, в частности, на сингапурских машинах. Система крепежа позволит легко заменять модули в будущем. Броня размещается таким образом, что водитель может покинуть танк при любом положении башни. При этом она получит более надежную защиту, чем башня в танке «Леопард-2А5».

В планах нет, в свою очередь, укрепления днища и установки нового кресла водителя, смягчающего последствия взрыва под машиной (такое решение позволило бы снизить массу танка при относительно небольших затратах). Также известно, что использование снарядов ДМ63А1 потребует модификации противооткатного устройства (будут заменены левый и правый тормоза отката, накатник) и контейнера для стреляных гильз.

Танки «Леопард-2ПЛ» пока не получат системы управления полем боя. Ее внедрение позволило бы экипажу лучше оценивать ситуацию, так что в будущем ее следует установить. В рамках программы модернизации, которую приняло министерство обороны Польши, не планируется также менять использующиеся сейчас системы связи. Ведомство не решилось внедрять новинки, в частности, потому, что в момент подписания договора не было ясно, какую систему следует в итоге выбрать.

Вне зависимости от того, как будет продвигаться процесс модернизации, в итоге он потребует внедрения изменений в систему эксплуатации и обучения. По мере того, как польские предприятия учатся ремонтировать и обслуживать модернизированные танки, нужно создавать запасы запчастей, налаживать (выгодный в экономическом плане) выпуск деталей, которые требуют частой замены, а также формулировать собственные требования к следующим этапам модернизации. Министерству обороны можно адресовать вопрос, насколько широко и с каким экономическим результатом идеи, реализованные при создании модификации «Леопард-2ПЛ», будут использоваться в новых версиях танка «Леопард 2А5».

Процесс модернизации тренажеров для огневой подготовки и симуляторов поля боя будет проходить в рамках другого договора, однако, он будет вестись с учетом будущих возможностей танка «Леопард-2ПЛ». Модернизация может в итоге затянуться, кроме того, согласно доступной информации, в программе нет требования объединения всех симуляторов и новых тренажеров для водителей в единую систему.

В будущем следует активизировать сотрудничество между Польским военно-промышленным концерном и концерном «Райнметалл» в таких сферах, как разработка и производство новых видов танковых боеприпасов, а также развитие систем управления огнем, обработки данных, защиты танка и программирования снарядов. Это принесет эффекты не только в программах, связанных с дальнейшей модернизацией танков, или в создании новых, но и в программах, связанных с разработкой новых бронетранспортеров и БМП.