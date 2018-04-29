Воздушная тревога: Европа выкатила супердрон

В столице Германии с 25 до 29 апреля проходит авиасалон ILA Berlin 2018. Он считается одним из старейших и важнейших в мире. В работе салона участвуют около 1100 компаний из 41 страны. Одна из главных тем шоу — беспилотные летательные аппараты. В немецкой столице консорциум европейских производителей представил модель перспективного дрона.

Компании Airbus , Dassault и Leonardo показали на берлинском авиашоу первую полномасштабную модель европейского беспилотного летательного аппарата. Проект призван продемонстрировать растущие возможности Старого Света в военной сфере и, в первую очередь, в области ведения разведки.

Представление макета БЛА общественности состоялось на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шенефельд к югу от немецкой столицы.

Шоу было организовано с большой помпой, буквально с фанфарами и барабанами: церемония сопровождалась громкой музыкой, фейерверками, дымовыми эффектами. Организаторам этой премьеры удалось попасть в перерыв между ливневыми дождями и порывами ветра, типичной погодой для Берлина и окрестностей в апреле.

На демонстрации Eurodrone присутствовали генеральный директор Airbus Defense and Space (отделение корпорации Airbus по разработке и производству военно-авиационной и военно-космической техники) Дирк Хоке, председатель Dassault Aviation Эрик Траппье и управляющий директор Leonardo's Aircraft Division Валерио Чиоффи.

Аппарат предназначен для полетов на средних высотах, он будет обладать большой дальностью полета и оснащаться двумя турбовинтовыми двигателями. Предполагается и ударная модификация. БЛА будут разрабатывать четыре страны:

Италия и Германия, Франция Испания . Лидерами в этом проекте считаются три первых во главе с германским Airbus.

Консорциум компаний Старого Света создает перспективный беспилотный летательный аппарат таким образом, чтобы он мог сразу работать в европейском воздушном пространстве с интенсивным движением.

При первых поставках БЛА приходилось приобретать необходимые удостоверения, что, в частности, оказалось весьма проблематичным для Германии.

Макет БЛА был согласован государствами-партнерами в середине 2017 года. В январе этого года были согласованы тактико-технические требования, что повлекло за собой следующую фазу создания аппарата, которая должна была продлиться до 2018 года. Затем будет проведен так называемый предварительный системный анализ проекта.

«Масштабная работа по этому проекту еще только предстоит, но модель европейского БЛА уже демонстрирует, чего Европа может достичь в секторе высоких технологий, какова наша промышленная мощь», — заявил Дирк Хоке.

Хоке подчеркнул, что рассматривает разработку этого беспилотного летательного аппарата как весьма полезный опыт для последующего создания перспективного единого франко-германского боевого самолета. Кроме того, Хоке считает, что новый БЛА будет поступать на оснащение всех стран Евросоюза в строго установленных стандартных конфигурациях. Одна из конфигураций евродрона предполагает ударный БЛА. Хоке отметил, что боевые возможности этого БЛА будут зависеть от особенностей каждой страны ЕС и что клиенты могут решить ограничиться только функциями разведки.

Вооруженные беспилотники — щекотливая тема в Германии, поскольку оружие этого типа вызывает в немецком воображении картины целенаправленного уничтожения американским правительством еще только подозреваемых террористов, уголовное преследование которых многие страны потом прекращают из-за отсутствия улик.

Декларация о намерениях по созданию европейского БЛА класса MALE (Medium Altitude Long Endurance — cредневысотный, большой дальности) была подписана еще в мае 2015 года. Была выбрана следующая конфигурация — толкающий винт, что напоминает итальянский БЛА Piaggio Aero Hammerhead и разработку корпорации BAe Systems Mantis UAV.

Предполагается, что первый полет прототипа состоится в 2023 году, а первые поставки — в 2025 году. Бортовая электроника для евродрона будет оставляться фирмами Thales (Франция), Hensoldt (Германия), Elettronica (Италия) и Indra (Испания).

В будущем европейский MALE UAV, как планируется, заменит американские БЛА MQ-9 Reaper разработки компании General Atomics, состоящие на вооружении ВВС Франции, Италии, Испании и БЛА израильской разработки Heron, находящиеся на оснащении ВВС Германии.

«Стоит отметить, что идея проекта общеевропейского средневысотного БЛА большой продолжительности полета возникла существенно ранее 2015 года, — рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов, — Причем в разные годы предпринималось несколько попыток в данном направлении».

По словам эксперта, еще в 2009 году на парижском авиасалоне в Ле-Бурже был показан макет перспективного БЛА Talarion, представлявший собой аппарат нормальной схемы со среднерасположенным крылом и двумя турбореактивными двигателями. На данный проект возлагались большие надежды.

Между тем несмотря на то что к первоначальному инициатору данного проекта, компании EADS , позднее также присоединилась итальянская корпорация Alenia, проект так и не был воплощен.

Разработчикам так и не удалось получить гарантий интереса к нему со стороны оборонных ведомств европейских стран. Не спасло его и анонсировавшееся присоединение к нему турецких партнеров во главе с Turkish Aerospace Industries (TAI).

По словам Федутинова, альтернативным вариантом на роль европейского БЛА был проект Telemos, предлагавшийся совместно британской BAE Systems и французской Dassault. Аппарат, построенный на основе БЛА Mantis разработки BAE, напоминал своим внешним видом нынешний перспективный проект БЛА, однако двигатели с толкающими винтами были смещены вперед, ближе к крылу.

Презентация этого макета БЛА, напоминает Денис Федутинов, состоялась в ходе авиасалона в Ле-Бурже в 2011 году. Тогда же было объявлено о том, что власти Франции и Великобритании заинтересованы в воплощении данного проекта. Предполагалось, что год спустя на авиасалоне в британском Фарнборо добавятся и другие страны. Впрочем, и данный проект впоследствии также зашел в тупик, поскольку французское правительство от него отказалось.

Таким образом, по мнению Дениса Федутинова, показанный в Берлине макет БЛА является как минимум третьей попыткой создания общеевропейского БЛА указанной размерности.

Очевидным мотивом тут является желание европейских стран получить независимость от сторонних поставщиков в данной области, то есть США Израиля . Если, конечно, данный проект снова не падет жертвой очередных внутриевропейских противоречий.

Корея, Индия, Иран, В целом же стоит отметить, что создание собственных систем MALE-класса стало одной из современных тенденций на мировом рынке беспилотных систем. Если еще лет 10 назад доминировали решения американских и израильских разработчиков, то к настоящему моменту к числу стран, занимающихся данной тематикой, также присоединились КНР ЮАР , а также Россия