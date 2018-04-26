Порошенко вновь похвастался «Ольхой»

Президент Украины Петр Порошенко рассказал об особенностях ракетного комплекса "Ольха", производство которого планируется начать в 2018 году.

"Мы за это заплатили очень высокую цену. И сейчас враг уже знает потенциал украинского оборонно-промышленного комплекса, враг знает потенциал украинской армии", — заявил глава государства во время завершающих испытаний "Ольхи".

Порошенко также обратил внимание на то, что возможности ракетного комплекса превосходят показатели советского оружия.

"Могу сказать одну конкретную цифру: эта ракета "Ольха" в 10 раз точнее и, соответственно, в 10 раз эффективнее, чем старые системы залпового огня, которые находились на вооружении еще со времен Советского союза", — подчеркнул президент.

Украина в течение нескольких лет тестирует ракетные комплексы "Ольха". В апреле этого года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил о начале завершающего этапа испытаний.

Киев неоднократно подчеркивал "уникальность" проекта и сравнивал его с российскими комплексами. При этом разработка "Ольхи" велась на основе советской РСЗО "Смерч".