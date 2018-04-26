Ещё
Порошенко вновь похвастался «Ольхой»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко вновь похвастался «Ольхой» 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: Министерство обороны Украины
Президент Украины Петр Порошенко рассказал об особенностях ракетного комплекса "Ольха", производство которого планируется начать в 2018 году.
≥≥ Украинская «Ольха» впервые поразила цель
"Мы за это заплатили очень высокую цену. И сейчас враг уже знает потенциал украинского оборонно-промышленного комплекса, враг знает потенциал украинской армии", — заявил глава государства во время завершающих испытаний "Ольхи".
Порошенко также обратил внимание на то, что возможности ракетного комплекса превосходят показатели советского оружия.
"Могу сказать одну конкретную цифру: эта ракета "Ольха" в 10 раз точнее и, соответственно, в 10 раз эффективнее, чем старые системы залпового огня, которые находились на вооружении еще со времен Советского союза", — подчеркнул президент.
Украина в течение нескольких лет тестирует ракетные комплексы "Ольха". В апреле этого года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил о начале завершающего этапа испытаний.
Киев неоднократно подчеркивал "уникальность" проекта и сравнивал его с российскими комплексами. При этом разработка "Ольхи" велась на основе советской РСЗО "Смерч".
РИА Новости: последние новости
ВВС США испытали баллистическую межконтинентальную ракету Minuteman III "В десять раз точнее, чем в СССР". Порошенко вновь похвастался "Ольхой" В Новосибирской области С-400 "Триумф" заступили на боевое дежурство
Комментарии34
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Наргиз резко ухудшилось34
Джигарханян впал в кому82
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1132
Чехия собрала секретные данные по веществу из Солсбери38
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство54
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение