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«Триумф» заступили на дежурство в Новосибирской области
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В Новосибирской области С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" заступили на боевое дежурство по прикрытию воздушного пространства в Западной Сибири в Новосибирской области, сообщает в четверг пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
"Расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" полка, дислоцированного в Новосибирской области, заступили на боевое дежурство по прикрытию воздушного пространства в Западной Сибири", — сказано в сообщении.
В нем отмечается, что накануне подразделения полка вернулись с учений, которые проходили на полигоне Ашулук в Астраханской области. В ходе активной фазы маневров расчеты выполнили боевые стрельбы, успешно поразив низколетящие, маневрирующие мишени, имитирующие истребители, крылатые и баллистические ракеты условного противника.
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