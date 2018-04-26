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На российской авиабазе в Сирии заметили нового «Тора»
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На российской авиабазе в Сирии заметили нового «Тора» 

Lenta.ru 1 час назад
На российской авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия впервые заметили комплекс ПВО «Тор-М2». Внимание на фотографию, опубликованную в Livejournal, обратил военный блог bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий.
На снимке запечатлена боевая машина 9А331М. Как отмечают авторы блога, ранее информации о том, что на вооружении российской группировки в Сирии находится зенитный ракетный комплекс (ЗРК) семейства «Тор», не поступало.
В кадр также попал располагающийся рядом ЗРПК «Панцирь». Для чего военным потребовалось размещать на базе сразу две разные системы ПВО малого радиуса действия, не уточняется. В комментариях к фото предположили, что «Тор» был доставлен в Сирию для проверки в боевых условиях.
«Тор-М2» способен самостоятельно обнаруживать, сопровождать и сбивать цели в зоне до 15 километров по дальности и до 10 по высоте. Данная модификация оснащена 16 ракетами, боеприпасы отличаются повышенной точностью и расширенной зоной поражения. Время реакции системы составляет 4,8 секунды, одновременно она может вести огонь по четырем целям.
Ранее в апреле в сети появилось видео, на котором запечатлены новейшие ракетные комплексы ПВО российского производства, состоящие на вооружении сирийских правительственных войск. В частности, в кадр попал новейший пусковой модуль «Стрелец», использующийся для запуска ракет комплекса «Игла».
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