Порошенко задумал «размножить» украинские ракеты

Порошенко поручил запустить серийное производство ракет «Ольха» в 2018 году

Испытания украинского ракетного комплекса «Ольха» завершены, его серийное производство начнётся в 2018 году. Об этом сообщил президент Украины Пётр Порошенко.

«Принял участие в заключительном испытании нашего ракетного комплекса «Ольха»… Поставил задачу, чтобы ракета пошла в серийное производство уже в 2018 году», — написал Порошенко в Facebook.

По его словам, «Ольха» собрана полностью из украинских комплектующих.