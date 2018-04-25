Ещё
Порошенко задумал «размножить» украинские ракеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко поручил запустить серийное производство ракет «Ольха» в 2018 году 

RT на русском 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Испытания украинского ракетного комплекса «Ольха» завершены, его серийное производство начнётся в 2018 году. Об этом сообщил президент Украины Пётр Порошенко.
≥≥ Украинская «Ольха» впервые поразила цель
«Принял участие в заключительном испытании нашего ракетного комплекса «Ольха»… Поставил задачу, чтобы ракета пошла в серийное производство уже в 2018 году», — написал Порошенко в Facebook.
По его словам, «Ольха» собрана полностью из украинских комплектующих.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что госиспытания ракетного комплекса начались на юге Одесской области.
RT на русском: последние новости
Генштаб: только 22 из заявленных США и союзниками 105 ракет поразили объекты в Сирии В Генштабе заявили, что в ОЗХО подтвердили отсутствие химоружия в центре Барза в Дамаске Эксперт оценил сообщения о занижении Пентагоном характеристик российских систем ПВО
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью52
В Москве ожидают новый ураган24
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах300
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
Украина цепляется за российский газ85
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:46
Подольская «унизила» клан Пресняковых
Шоу-бизнес
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение