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«Небо-М» поступило на вооружение войск в Поволжье
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Новая радиолокационная станция «Небо-М» поступила на вооружение войск в Поволжье 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новая радиолокационная станция (РЛС) "Небо-М" усилила подразделения радиотехнических войск Центрального военного округа, дислоцированных в Поволжье. Об этом в среду сообщили в пресс-службе округа.
"РЛС "Небо-М" поступила по гособоронзаказу на вооружение полка 14-й армии ВВС и ПВО, дислоцированного в Пензенской области. Расчеты заблаговременно прошли переподготовку на новый образец техники в профильном учебном центре Минобороны, приступили к освоению станции в ходе выполнения задач на дежурных позициях по контролю воздушного пространства в зоне ответственности", — сказали в пресс-службе.
Ранее ТАСС сообщал, что радиолокационная станция "Небо-У" заступила на боевое дежурство в Иркутской области.
Станция "Небо-М" предназначена для обнаружения, определения координат и сопровождения воздушных целей различных категорий — от самолетов до крылатых и управляемых ракет, в том числе малоразмерных гиперзвуковых, баллистических и малозаметных с использованием стелс-технологий на дальности до 600 км. Обеспечивает определение государственной принадлежности воздушных объектов и пеленгацию постановщиков активных помех.
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