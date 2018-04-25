Битва «богов войны»: «Мста-С» против М109А7

Битва «богов войны»: САУ 2С19М2 «Мста-С» против американской М109А7

Российская улучшенная "Мста-С" была запущена в производство в 2013 году. Впервые ее открыто продемонстрировали на оружейной выставке в Нижнем Тагиле в 2013 году. Зачем начались поставки в Российскую армию.

Американскую САУ в 2013 только стали испытывать. Полномасштабное производство должно было начаться в 2017 году.

На обеих самоходках основательно доработали "электронную начинку". В результате появилась возможность открывать огонь по целям практически без подготовки, а после залпа быстро менять позиции, уходя от ответного удара. По мнению военных экспертов, в этом плане российская и американская машина практически равны. Однако 2С19М2 существенно превосходит М109А7 по скорострельности — до 10 выстр/мин против 4 выстр/мин.

Максимальная дальность стрельбы обычными осколочно-фугасными снарядами у заокеанской установки — 22 км (по другим данным — 24 км), российская машина бьет на 24,7 км. При применении активно-реактивных боеприпасов некоторое преимущество у американцев -30 км против 29 км. Обе САУ могут стрелять управляемыми боеприпасами. Речь идет о снарядах "Краснополь" и "Excalibur" соответственно.

Если говорить о боекомплекте, то у "Мсты-С" тут преимущество — 50 снарядов, у М109А7— всего 39.

На российской самоходке установлен 780-сильный двигатель, на американской — движок мощностью 675 л.с. Наша машина способна разгоняться до 60 км/ч с запасом хода 600 км, американская — до 61 км/ч и проезжать до 322 км.

Вес отечественной САУ составляет 43,24 тонны, экипаж 5 человек, техника из США весит 35,38 тонн, расчет может состоять из четырех или пяти артиллеристов.

Если 2С19М2 "Мста-С" является своеобразной переходной моделью к более современной 2С35 "Коалиция-СВ", то за океаном, промучившись с XM2001 Crusader и XM1203 NLOS-C, решили пока над перспективными САУ не работать.