Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии 

В «Твиттере» разместили ролик, на котором запечатлено, как в районе авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожаются два беспилотника. Инцидент произошёл вечером 24 апреля. Для сбивания дронов применили средства противовоздушной обороны базы. В операции приняли участие российские зенитные ракетно-пушечные самоходные комплексы «Панцирь-С1». Эти ЗРПК приняли на вооружение в 2012 году, в 2015 году принят на вооружение обновлённый комплекс «Панцирь-С2». «ПанцирьС1» обнаруживает цели на высоте до 15 км и на удалении до 20 км. Время реагирования — всего 4-6 секунд. За минуту ЗРПК уничтожает до 10 целей. В Сирию первые ЗРПК «панцирь-С1» поставили в 2013 году согласно контрактам на поставку вооружения и военной техники.