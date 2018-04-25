Запад испугало российское «оружие Судного дня»

США рассказали о российской ядерной «машине судного дня»

Корреспондент Business Insider Дейв Мошер предположил, что президент РФ Владимир Путин во время мартовского послания Федеральному Собранию рассказал об океанской многоцелевой системе «Статус-6», не упоминая ее названия.

По словам Мошера, «Статус-6» — проект беспилотной атомной подлодки — также известен как «машина судного дня». Физики-ядерщики считают, что российское ядерное оружие, размещенное на такой подлодке, может вызвать локальное цунами. Подлодки-беспилотники этого проекта якобы могут переносить боеголовки мощностью в 50 мегатонн.

При этом ученые «ставят под сомнение цель и эффективность таких вооружений, учитывая гораздо более страшные разрушения, которые они могут нанести», отмечает автор статьи.

Мошер подчеркнул, что опасность такого оружия доказали ядерные испытания США в 40-х и 50-х годах, в том числе операция Hardtack I — серия из 35 ядерных испытаний, проводившихся в апреле-августе 1958 года на Тихоокеанском испытательном полигоне. Корреспондент заявили, что подводные взрывы были примерно такими же мощными, как бомбы, сброшенные на Хиросиму или Нагасаки в августе 1945 года.

«В ходе испытаний они прорывались сквозь поверхность, выталкивая столбы морской воды на высоту более мили (1,6 километра), вызывая мощные ударные волны», — отметил Мошер, добавив, что многие военные корабли, находившиеся в районе испытаний, были уничтожены. Некоторые из них затонули, у других появились трещины на корпусах и повреждения двигателей. Те взрывы примерно вдвое увеличили высоту волн у близлежащих островов, и прилегающие районы были затоплены.

Рикс Ричардсон, физик, занимающийся исследованием ядерного оружия, заявил Business Insider, что «правильно размещенное» оружие могло бы объединить достаточно энергии, чтобы сравняться по разрушительности цунами, с которым столкнулась Япония в 2011 году. Жертвами того цунами стали более 15 тысяч человек. Ричардсон отметил, что высота волн «ядерного цунами» может достигать ста метров.