Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря

Что будет, если ракеты «Калибр» запустят из Чёрного моря

В наши дни крылатые ракеты в ходе боевых действий исполняют основную работу. С помощью своих «Томагавков» США практически без потерь выиграли войны на Ближнем Востоке и на Балканах, на расстоянии уничтожив большую часть войск стран, на которые нападали.

Долгое время Штаты были монополистами в сфере использования подобного рода вооружений, так как в одностороннем порядке вышли из договора о противоракетной обороне. Эта позиция заставила Россию активизировать научно-техническую работу в данной области, чтобы ликвидировать отставание. Результат можно было наблюдать уже осенью 2017 года, когда с кораблей Каспийской флотилии по базам и складам боевиков в Сирии был нанесен удар российскими крылатыми ракетами «Калибр».

Применение высокотехнологичного оружия против такого противника может показаться странным, но тут стоит учитывать два фактора: во-первых, ни одно испытание не дает такого точного результата, как проверка оружия в реальных боевых условиях, а во-вторых, целью этой атаки были не только боевики, но и демонстрация «западным партнерам» наших возможностей.

Невероятная точность

7 октября с четырех судов Каспийской флотилии — флагманского ракетного корабля «Дагестан» и малых ракетных кораблей «Великий Устюг», «Град Свияжск» и «Углич» — стартовали 26 ракет.

Управляемые снаряды пролетели порядка 1500 километров и поразили 11 целей. При этом их траектория была не прямолинейна — в движении ракеты неоднократно меняли направление практически на 90 градусов и высоту от 50 до 1800 метров, что не помешало им в конечном итоге поразить все цели (разброс при попадании составил всего в 3 метра). "Умная" компьютерная начинка позволила ракетам обходить элементы рельефа и складки местности.

И хотя иностранные СМИ осветили этот факт довольно скупо, в военных штабах иностранных государств тут же засуетились. Причины для этого были веские. Вопреки всем прогнозам зарубежных военных аналитиков, реальная дальность полета наших "Калибров" оказалась гораздо больше предполагаемой.

Ракеты, которые Россия продает за рубеж, специально идут с заниженными характеристиками. Максимальная дальность экспортных ракет составляет всего 300 км, поэтому иностранные разведки полагали, что максимальная дальность "Калибров", стоящих на вооружении наших войск, равна примерно 600-800 километрам. Полет на расстояние в полторы тысячи километров стал для них неприятным сюрпризом.

В России разработка крылатых ракет началась в 1944 году, после того, как в руки наших ученых попали захваченные у немцев образцы ракет ФАУ-1. Первый прототип, названный 10-Х (литера читается как Икс), развивал скорость до 600 км/ч и мог доставлять боевую часть весом в 800 кг на расстояние в 240 км, то есть из Москвы снаряд мог долететь до Торжка . Именно эта ракета, которая не копировала, но использовала идеи немецких ученых, является предтечей современных «Калибров».

Отсель грозить мы будем…

А что же будет, если поставить «Калибры» на дежурство в Черное море? Какие страны попадут в зону покрытия?

После развертывания в пределах досягаемости сразу же оказываются все европейские члены НАТО , кроме Португалии Исландии . При полете на запад ракета может достичь Мадрида , на северо-западе в зону ее контроля попадает вся южная Великобритания, на юге — практически весь Аравийский полуостров и север Африканского континента, включая Тунис Египет ; на севере в безопасности останется только крайняя оконечность Скандинавского полуострова.

Кирилл Воронков

К тому же надо помнить, что сами ракеты способны стартовать даже из подводного положения, и в случае необходимости суда, надводные и подводные, могут совершить пуск практически из любой точки Черного моря.

Во время выполнения пусков из Каспийского моря Россия впервые в международной практике согласовала прохождение своих ракет через воздушное пространство Ирака Ирана . Эта процедура была формальностью и преследовала цель соблюдения международных соглашений. Однако не стоит беспокоится о том, что в случае крайней необходимости пролет ракет нужно будет обязательно оговаривать с властями других стран.

Военные заверили, что в полете «Калибр» может снижаться до 5 метров, тем самым выпадая из зоны слежения любых радаров, и лететь, огибая складки местности. Таким образом снаряд незаметно «подкрадывается» к цели, оказываясь полной неожиданностью для противника.