«Томагавки» прилетели в Москву 

Министерство обороны России доставило в Москву и показало журналистам фрагменты ракет, которыми западная коалиция атаковала Сирию. Об этом сообщает канал «Россия 24».
Во время сегодняшнего брифинга руководитель главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской сообщил, что из 105 ракет, выпущенных по Арабской республике США, Францией и Великобританией, целей достигли «не более» 22.
«По всей видимости, из-за технических неполадок», — предположил он.
По словам Рудского, падение не достигших целей ракет угрожало мирным жителям Сирии гибелью, а гражданским объектам — разрушением.
Минобороны РФ
Кроме того, военный рассказал, что две ракеты из тех, что не достигли объектов поражения, были доставлены в российскую столицу и поспособствуют совершенствованию вооружений России. На слайде Рудской показал журналистам боевую часть американской крылатой ракеты «Томагавк». Также он уточнил, что после брифинга журналисты смогут ознакомиться с ней «более детально».
14 апреля коалиция США, Франции и Великобритании выпустила более 100 ракет по правительственным объектам Сирии, якобы связанным с производством химического оружия. Большая их часть была сбита сирийскими ПВО, однако президент США Дональд Трампа заявлял, что целей достигли все ракеты.