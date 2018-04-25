«Томагавки» прилетели в Москву

«По всей видимости, из-за технических неполадок», — предположил он.

По словам Рудского, падение не достигших целей ракет угрожало мирным жителям Сирии гибелью, а гражданским объектам — разрушением.

Минобороны РФ

Кроме того, военный рассказал, что две ракеты из тех, что не достигли объектов поражения, были доставлены в российскую столицу и поспособствуют совершенствованию вооружений России. На слайде Рудской показал журналистам боевую часть американской крылатой ракеты «Томагавк». Также он уточнил, что после брифинга журналисты смогут ознакомиться с ней «более детально».

14 апреля коалиция США, Франции и Великобритании выпустила более 100 ракет по правительственным объектам Сирии, якобы связанным с производством химического оружия. Большая их часть была сбита сирийскими ПВО, однако президент США Дональд Трампа заявлял, что целей достигли все ракеты.