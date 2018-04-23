Все российские подлодки уместили на одной картинке

По состоянию на 1 апреля 2018 года у Соединенных Штатов, по данным Naval Analyses, насчитывалась 71 субмарина, у России — 72 и Китая — 76.

В распоряжении ВМФ России имеются как атомные подлодки, так и дизель-электрические (весь подводный флот США состоит из атомных субмарин). Кроме того, российские субмарины оснащены не только баллистическими ракетами с ядерными боеголовками, подобно американским, но и другим оружием.

В частности, в инфографике, посвященной российским военным субмаринам, присутствует экспериментальная дизель-электрическая подводная лодка Б-90 «Саров», которая, предположительно, выступает носителем мощной межконтинентальной ядерной торпеды «Статус-6».