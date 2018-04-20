Подольские конструкторы провели испытание беспилотников

Испытания морского и учебного беспилотников в полях под Домодедово провели подольские конструкторы, сообщил корреспондент «360».

Молодые ученые планируют установить на аппараты специальные тепловизионные камеры. Они позволят рассмотреть человека на воде с высоты 200 метров, что значительно упростит поисковые операции.

Беспилотник применяется на море для ледовой проводки, для поиска нефтеразливов, для поиска млекопитающих, китов, для поиска оборудования, которое по тем или иным причинам оторвалось, главное — для поиска и спасения людей. Этот проект совместно разрабатывается совместно с АСИ, совместно со Сколково

— Вячеслав Барбасов, генеральный директор

компании-разработчика

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Свой проект подмосковные ученые разрабатывали более трех лет, много времени ушло на получение патента. Сейчас этот беспилотник уже можно применять на море. Он способен автономно лететь более чем на 30 километров. Это не рекорд, так как многие беспилотники летают 100 и 150 километров. Уникальность аппарата — в тепловизионной камере.

У нас на дистанции в 30 километров будет транслировать

HD-качество. К тому же камера не простая, а мультиспектральная, тепловизионная. С помощью тепловизионной камеры можно рассмотреть человека на воде с высоты 200 метров, что облегчит поисковую задачу

Владимир Тихонов , руководитель отдела разработок и испытаний

компании-разработчика

Сейчас подмосковные конструкторы разрабатывают заправочную станцию для беспилотников. Аналог существует, но дорогой и габаритный. В своих разработках подмосковные ученые учитывают климатические условия нашей страны. Это один из определяющих моментов для работы такого оборудования.