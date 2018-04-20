Пентагон выделил $200 млн на модернизацию ЗРК THAAD

Министерство обороны США официально объявило о заключении контракта с компанией Lockheed Martin на проведение работ по модернизации зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) THAAD. Сумма контракта составляет $200 млн Задача инженеров Lockheed Martin заключается в том, чтобы довести до практической реализации задумку американских военных — наладить связь между THAAD и другим зенитно-ракетным комплексом Patriot. Согласно представленной Пентагоном информации, модернизация также коснется ракеты PAC-3. Стоит отметить, что на THAAD не применяются боеголовки — его противоракеты поражают цели путем прямого столкновения.

Lockheed Martin должна сделать оба комплекса интегрированными. Ранее армейское командование говорило о том, что ему хотелось бы получить возможность удаленно подключать Patriot к большим радарам AN/TPY-2, входящим в состав комплекса THAAD. Работы будут вестись в Техасе. В качестве крайнего срока обозначено 28 февраля 2022 года.

До этого оба комплекса успешно продемонстрировали свою возможность "общаться" друг с другом во время учений при помощи нового программного обеспечения. Мобильный радар THAAD второй модели AN/TPY-2 вел наблюдение за учебной ракетой, благодаря чему Patriot удалось нацелиться на него. При этом настоящие ракеты-перехватчики задействованы не были.

Оба комплекса сейчас развернуты в Республике Корея для отражения возможной атаки со стороны КНДР . THAAD также находятся на острове Гуам , а Patriot — во многих странах мира. В командовании американских сухопутных войск ранее пришли к выводу о том, что между ними необходимо наладить связь.

ЗРК Patriot был принят на вооружение в 1982 году, используемые им противоракеты могут сбивать вражеские ракеты на расстоянии до 45 км, а также воздушную технику — на расстоянии до 160 км. THAAD — более современная система, она применяется с 2008 года, дальность ее действия — до 200 км.