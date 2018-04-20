Сибирский умелец создал пятибашенный танк Т-35

Работы над созданием Т-35 шли пять месяцев, а все детали были выполнены специально для уникальной машины на местных предприятиях. Танк полностью соответствует оригиналу — вес 55 тонн, длина корпуса почти 10 метров, высота — три с половиной метра.

На видео можно посмотреть, как передвигается эта внушительная махина. Зрелище завораживающее и кажется, что Т-35, хоть и устаревший, но внушает больше страха, чем его современные братья.