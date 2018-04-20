Сибирский умелец создал пятибашенный танк Т-35 

Работы над созданием Т-35 шли пять месяцев, а все детали были выполнены специально для уникальной машины на местных предприятиях. Танк полностью соответствует оригиналу — вес 55 тонн, длина корпуса почти 10 метров, высота — три с половиной метра.
На видео можно посмотреть, как передвигается эта внушительная махина. Зрелище завораживающее и кажется, что Т-35, хоть и устаревший, но внушает больше страха, чем его современные братья.
Т-35 — советский тяжелый пятибашенный танк, разработанный в Харькове в 30-х годах прошлого века. Всего было выпущено около 60 таких танков. В битве за Луцк — Ровно — Броды, которая стала крупнейшей битвой Второй Мировой войны по числу участвовавших танков (более 3800 машин с обеих сторон), все танки Т-35 были потеряны. Любопытно, что в бою погибли лишь семь машин, остальные же были брошены сломанными или с закончившимся топливом.