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Раскрыты подробности поставок С-300 в Сирию
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Раскрыты подробности поставок С-300 в Сирию 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Вопрос о передаче сирийской армии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» практически решен. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали два источника в военно-дипломатических кругах.
По информации собеседников издания, этот вопрос находился «преимущественно в политической плоскости». Данные ЗРК планируется передать Дамаску в рамках оказания военно-технической помощи, поскольку на закупку «у сирийцев нет денег», а оформление кредита в планы России не входит.
Газета пишет, что компоненты С-300 (радиолокационные станции, транспортно-заряжающие машины, пункты управления, пусковые установки и т. д.) в скором времени будут доставлены в республику либо самолетами военно-транспортной авиации, либо кораблями ВМФ России.
В случае реализации плана поставок, «Фавориты» станут частью эшелонированной системы противовоздушной обороны Сирии вместе с системами С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса» советского производства. Однако для полноценного ввода в эксплуатацию российским инструкторам придется обучать специалистов, этот процесс может занять до трех месяцев.
20 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы больше нет моральных обязательств, не позволяющих поставлять вооружение в Сирию.
В июле 2017 года Иран поставил на боевое дежурство российские С-300. Контракт на поставку комплексов был заключен в 2007 году и перезаключен в 2015-м.
США, Франция и Великобритания в ночь на 14 апреля нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении в городе Дума войсками президента Башара Асада во время операции по освобождению населенного пункта от боевиков. Официальный Дамаск, а вместе с ним и Москва считают подобные обвинения провокацией. ОЗХО информацию о химической атаке пока не подтвердила.
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Комментарии89  Ещё 3 источника 
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