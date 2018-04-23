Раскрыты подробности поставок С-300 в Сирию

Вопрос о передаче сирийской армии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» практически решен. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали два источника в военно-дипломатических кругах.

По информации собеседников издания, этот вопрос находился «преимущественно в политической плоскости». Данные ЗРК планируется передать Дамаску в рамках оказания военно-технической помощи, поскольку на закупку «у сирийцев нет денег», а оформление кредита в планы России не входит.

Газета пишет, что компоненты С-300 (радиолокационные станции, транспортно-заряжающие машины, пункты управления, пусковые установки и т. д.) в скором времени будут доставлены в республику либо самолетами военно-транспортной авиации, либо кораблями ВМФ России.

В случае реализации плана поставок, «Фавориты» станут частью эшелонированной системы противовоздушной обороны Сирии вместе с системами С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса» советского производства. Однако для полноценного ввода в эксплуатацию российским инструкторам придется обучать специалистов, этот процесс может занять до трех месяцев.

20 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы больше нет моральных обязательств, не позволяющих поставлять вооружение в Сирию.

В июле 2017 года Иран поставил на боевое дежурство российские С-300. Контракт на поставку комплексов был заключен в 2007 году и перезаключен в 2015-м.