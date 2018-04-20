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США предложат Японии истребитель-гибрид F-22 и F-35
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США предложат Японии истребитель-гибрид F-22 и F-35 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Фото: Reuters
Американская компания Lockheed Martin планирует предложить Японии истребитель-гибрид, созданный на основе запрещенного для экспорта F-22 и усовершенствованного F-35, сообщили знакомые с ситуацией источники.
Представители Lockheed Martin уже обсудили возможность поставки с сотрудниками минибороны Японии и сделают Токио официальное предложение после получения разрешения от американского правительства США, сообщает Reuters.
Предлагаемый Японии самолет «будет сочетать в себе F-22 и F-35 и может превосходить оба из них».
Стремление Японии построить свой собственный истребитель-невидимку отчасти было вызвано отказом Вашингтона 10 лет назад продать Токио двухмоторный F-22. Таким образом Япония, которая уже приобретает у США истребитель F-35 для модернизации своего воздушного флота, теперь может обзавестись отдельным истребителем для превосходства в воздухе над российскими и китайскими самолетами на следующее десятилетие.
Напомним, в конце декабря сообщалось, что минобороны Японии изучает возможность закупки американских самолетов F-35B для оснащения своих вертолетоносцев, а также дополнительной закупке истребителей пятого поколения F-35A.
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