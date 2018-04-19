Сумеют ли российские инженеры «оживить» американские боеголовки?

Что даст российским военным изучение «трофейных» американских ракет

США , сами того не желая, передали российской стороне секретную информацию о своих крылатых ракетах

Находка двух американских крылатых ракет, которые попали в свои цели на сирийской территории, но не взорвались, поможет российским военным инженерам узнать последние западные разработки и усовершенствовать свою систему противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Ранее в сирийском минобороны сообщили, что две неразорвавшиеся американские крылатые ракеты, выпущенные 14 апреля, переданы российским военным. Их перевезли в Россию в среду.

Лучше один раз раскурочить

Покопаться в чужой военной технике всегда интересно, даже если заведомо известно, что особых секретов там не найдется, сказал «Ридусу» военный эксперт Алексей Рамм.

«Для военных, ракеты — это расходный материал, поэтому вряд ли в них устанавливают какие-то сверхсекретные технические решения. Но в любом случае, инженерам будет интересно просто сравнить ракеты противника с собственными наработками, померяться миниатюризацией и какими-то еще системами», — полагает он.

Пожалуй, самым интересным узлом конкретно в крылатых ракетах для разработчиков является радиовысотомер — тот самый прибор, который позволяет ракете «обтекать» неровности местности и делает ее трудноуязвимой для систем ПРО, уточняет Рамм.

«Это самый важный элемент крылатой ракеты. Если на обнаруженных образцах они остались целы, то это поможет нам понять, какими средствами радиоэлектронной борьбы можно воспользоваться, чтобы в дальнейшем ставить помехи на пути этих ракет, сбивать их с курса», — предполагает он.

Если при падении эти приборы не пострадали, то российские техники сумеют «оживить» американские боеголовки и увидеть работу их систем управления и наведения не на компьютерном моделировании, а своими глазами. Потому что принципиальную схему любой ракеты сейчас любой желающий может найти в Википедии, но лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.

Герои позавчерашних дней

Даже если американские ракеты попадут в руки российских инженеров целехонькими, маловероятно, что те отыщут в свалившейся с неба (в буквальном смысле) «посылочке» что-то для себя интересное, рассуждает военный эксперт Дмитрий Юров.

«Интересно ведь покурочить чужую технику, чтобы найти там нечто, до чего ты сам не додумался. Но в том, что касается крылатых ракет, российские «Калибры» не просто не уступают американским аналогам, они их превосходят», — сказал он «Ридусу».

О том, что ТТХ «Калибров» превосходят оные у американских «одноклассников», говорит тот факт, что когда Россия наносила удар «Калибрами» по целям в Сирии , ракеты запускались из акватории Каспийского моря и прошли над территорией трех государств.

Американцы же, англичане и французы нанесли в минувшую субботу удар по сирийской территории с минимально возможного расстояния: из близлежащих акваторий.

Это может говорить о том, что натовские военные не совсем уверены в способностях этих ракет поражать цели с максимальной дистанции.