«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию

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Сирийцы отдали России неразорвавшиеся американские крылатые ракеты 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Hassan Ammar / AP
Сирия передала России две неразорвавшиеся американские крылатые ракеты. Их отправили самолетом, сообщил ТАСС в четверг, 19 апреля, источник в сирийском военном ведомстве.
Отмечается, что они были обнаружены в ночь на 14 апреля, когда США атаковали Дамаск. Оба снаряда нашли в хорошем состоянии.
Сирийская столица была обстрелянакрылатыми ракетами «Томагавк».
Вашингтон принял решение атаковать некоторые сирийские объекты, связанные с химическим оружием, после сообщений о том, что на город Дума была сброшена хлорная бомба, в результате чего пострадали десятки мирных граждан.
Официальный Дамаск и Москва заявляют, что никаких следов применения химоружия в Восточной Гуте обнаружено не было.
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