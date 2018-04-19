Британский парламент обсудил вероятность ядерного удара со стороны России

На слушаниях в комитете по обороне британской Палаты общин обсуждалось, может ли Россия в гипотетическом локальном конфликте с НАТО использовать ядерное оружие, сообщают СМИ.

Глава комитета Джулиан Льюис спросил, как следует понимать звучащие в России рассуждения о ядерном оружии как инструменте эскалации или деэскалации: «Это часть пропаганды или они всерьез рассматривают возможность применения относительно небольших ядерных зарядов после того, как они захватили некую территорию?». Льюис не объяснил, откуда взялось такое понимание российской политики в отношении ядерного оружия, передает Би-би-си.

Военный аналитик из британского Королевского института оборонных исследований Джастин Бронк предположил, что Москве будет необходимо избежать разрастания конфликта. Для этого власти России могут начать угрожать ядерным оружием или даже «применить ядерный заряд меньше килотонны».

При этом Бронк уверен, что Москва «никогда не инициирует конфликт с НАТО, который, по ее расчетам, может продлиться больше пары недель». Бронк думает, что в таком конфликте Россия «неизбежно» потерпит поражения из-за превосходства альянса в «промышленных и человеческих ресурсах». Поэтому в случае конфликта России попытается «быстро достичь своих целей и затем быстро „окопаться“, считает он.

Как заявил Бронк, это создаст угрозу ядерного конфликта, а страны НАТО, скорее всего, сочтут несоразмерным использование „стратегического, сметающего города ядерного оружия“.

»Или даже выстрелить одной ракетой по отдельной военной цели. Дело в том, что ядерный арсенал Запада, в том числе Британии — это в подавляющем большинстве межконтинентальные баллистические ракеты», — пояснил он.

При этом Бронк отметил, что США разрабатывают высокоточные тактические ядерные боеприпасы. Россию, как он заявил, очень беспокоит, что у ее границ появятся бомбардировщики B-21 и истребители F-35, способные нести такие заряды.

Напомним, российская военная доктрина остается оборонительной.