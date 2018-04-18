«Сложности были ожидаемы». Российский аналог турбин Siemens сломался на испытаниях

Первая российская газовая турбина большой мощности — аналог продукции Siemens General Electric — разрушилась на испытаниях. Как сообщили ТАСС в Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в Ростех , испытания ГТД-110М остановлены.

«Безусловно, это скажется на сроках завершения работ, но не является для проекта фатальным, — отметил, в свою очередь, представитель Ростеха. — Напомним, что это первый опыт создания турбин такого класса в России , и сложности в ходе испытаний были вполне ожидаемы».

По данным Reuters, еще в декабре прошлого года на заводе «Сатурн» в Рыбинске было проведено испытание прототипа турбины мощностью 110 мегаватт. Прототип развалился, отремонтировать его не удалось.

«В процессе тестовых испытаний газотурбинной установки ГТД-110М произошла авария, в результате которой турбина действительно была повреждена. Но целью испытаний как раз и было выявить недостатки конструкции, чтобы избежать серьезных инцидентов в процессе уже промышленной эксплуатации в энергосистеме».

Разработка газовой турбины большой мощности велась еще с советских времен, но без особых успехов. В 2013 году было подписано инвестиционное соглашение по созданию турбины нового поколения, проект планировали завершить как раз в прошлом году.

Тогда же разгорелся скандал вокруг поставок на строящиеся в Крыму теплоэлектростанции газовых турбин Siemens в обход европейских санкций. Изначально они предназначались для строительства ТЭС в Тамани, но подрядчик обанкротился, выставил оборудование на продажу, и турбины оказались в Крыму. Siemens заявила о приостановке работы с российскими госкомпаниями. «Дочка» Ростеха компания «Технопромэкспорт», а также ее руководитель и два чиновника Минэнерго попали под европейские и американские санкции.

Таким образом, отечественной альтернативы продукции немецкой Siemens или американской General Electric не будет еще как минимум два года, считает замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев

Сергей Кондратьев замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов «Сейчас мы можем производить в основном турбины мощностью до 25 мегаватт — это именно российские технологии не в рамках совместного предприятия с Siemens, General Electric, потому что СП Siemens и » Силовых машин » в Петербурге может производить турбины большой мощности. Но после случая с поставками турбин в Крым могут возникать определенные вопросы: пойдет ли Siemens на передачу технологий в дальнейшем, как он будет относиться к производству турбин большой мощности в России. Поэтому эта турбина нужна нашей электроэнергетике, и фактически сейчас, если говорить про газовые турбины, у нас все-таки не очень много альтернативных сценариев. Традиционно такими технологиями обладают западноевропейские и американские компании. Если говорить про Китай , мы видели на примере проекта в Ярославской области , что у Китая есть определенные сложности с адаптацией технологии под российские стандарты. Надеяться на других азиатских производителей, в первую очередь на японских, мне кажется, тоже не очень стоит, потому что они также придерживаются санкционной политики, которую ввели США и страны ЕС . Нам придется развивать собственные технологии, но, как показывает случай с испытанием ГТД-110М, это действительно может занять очень продолжительное время, потому что все-таки это только испытания, и даже если бы они были успешными, запуск в серию потребовал бы один-два года. А так как испытание оказалось не успешным, то, вероятно, запуск в серию какой-то российской турбины средней мощности состоится не ранее 2020 года».