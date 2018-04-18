«Сложности были ожидаемы». Российский аналог турбин Siemens сломался на испытаниях 

Первая российская газовая турбина большой мощности — аналог продукции Siemens и General Electric — разрушилась на испытаниях. Как сообщили ТАСС в Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в Ростех, испытания ГТД-110М остановлены.
«Безусловно, это скажется на сроках завершения работ, но не является для проекта фатальным, — отметил, в свою очередь, представитель Ростеха. — Напомним, что это первый опыт создания турбин такого класса в России, и сложности в ходе испытаний были вполне ожидаемы».
По данным Reuters, еще в декабре прошлого года на заводе «Сатурн» в Рыбинске было проведено испытание прототипа турбины мощностью 110 мегаватт. Прототип развалился, отремонтировать его не удалось.
Работу по этому проекту ведет Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» — совместное предприятие «Интер РАО», «Роснано» и НПО «Сатурн». Вот что Business FM заявили в пресс-службе компании:
«В процессе тестовых испытаний газотурбинной установки ГТД-110М произошла авария, в результате которой турбина действительно была повреждена. Но целью испытаний как раз и было выявить недостатки конструкции, чтобы избежать серьезных инцидентов в процессе уже промышленной эксплуатации в энергосистеме».
Разработка газовой турбины большой мощности велась еще с советских времен, но без особых успехов. В 2013 году было подписано инвестиционное соглашение по созданию турбины нового поколения, проект планировали завершить как раз в прошлом году.
Тогда же разгорелся скандал вокруг поставок на строящиеся в Крыму теплоэлектростанции газовых турбин Siemens в обход европейских санкций. Изначально они предназначались для строительства ТЭС в Тамани, но подрядчик обанкротился, выставил оборудование на продажу, и турбины оказались в Крыму. Siemens заявила о приостановке работы с российскими госкомпаниями. «Дочка» Ростеха компания «Технопромэкспорт», а также ее руководитель и два чиновника Минэнерго попали под европейские и американские санкции.
Таким образом, отечественной альтернативы продукции немецкой Siemens или американской General Electric не будет еще как минимум два года, считает замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев:
Сергей Кондратьев замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов «Сейчас мы можем производить в основном турбины мощностью до 25 мегаватт — это именно российские технологии не в рамках совместного предприятия с Siemens, General Electric, потому что СП Siemens и »Силовых машин» в Петербурге может производить турбины большой мощности. Но после случая с поставками турбин в Крым могут возникать определенные вопросы: пойдет ли Siemens на передачу технологий в дальнейшем, как он будет относиться к производству турбин большой мощности в России. Поэтому эта турбина нужна нашей электроэнергетике, и фактически сейчас, если говорить про газовые турбины, у нас все-таки не очень много альтернативных сценариев. Традиционно такими технологиями обладают западноевропейские и американские компании. Если говорить про Китай, мы видели на примере проекта в Ярославской области, что у Китая есть определенные сложности с адаптацией технологии под российские стандарты. Надеяться на других азиатских производителей, в первую очередь на японских, мне кажется, тоже не очень стоит, потому что они также придерживаются санкционной политики, которую ввели США и страны ЕС. Нам придется развивать собственные технологии, но, как показывает случай с испытанием ГТД-110М, это действительно может занять очень продолжительное время, потому что все-таки это только испытания, и даже если бы они были успешными, запуск в серию потребовал бы один-два года. А так как испытание оказалось не успешным, то, вероятно, запуск в серию какой-то российской турбины средней мощности состоится не ранее 2020 года».
Как сообщалось ранее, Ростех обсуждает с «Силовыми машинами» вхождение энергомашиностроительной компании в СП по созданию в России газовой турбины большой мощности. Глава совета директоров «Силовых машин» Алексей Мордашов недавно заявлял, что компания готова разработать технологию газовых турбин, которые ранее поставлял германский концерн Siemens, но бизнесмен попросил поддержку государства.