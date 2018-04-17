Александр Фадин: как один танкист немецкую армию сдерживал

Александр Фадин. Одним из героев Великой Отечественной войны стал выходец из Нижегородской области

Он, как и многие его ровесники, сам пошел в военкомат в самом начале войны, и чтобы взяли, приписал себе лишние годы. Но на фронт молодое пополнение попало только в 1943 году. Сначала новобранцы прошли обучение: занимались на мотоциклах, автомобилях, а затем и танке. Уже на полях сражений Александр Фадин прославился как один из лучших танкистов. На его счету уничтоженные вражеские танки, пушки, техника, пехота и даже самолет! [С-BLOCK]

Битва за Днепр

Фадин впервые заявил о себе во время Киевской наступательной операции. 3 ноября 1943 года началась подготовка к взятию Киева. Уничтожая на своем пути немцев и их технику, экипаж Александра Фадина вместе с батальоном добрался до окрестностей города.

Утром 5 ноября, построившись в боевую линию, советские танки пошли в атаку. В скором времени была отбита южная окраина украинской столицы. А через несколько часов, обратив в бегство войска врага и подбивая по пути немецкие самоходные установки, танкисты вышли на Крещатик.

Танк Фадина стал одним из первых, ворвавшихся в захваченный Киев и пробившихся в центр города. За взятие украинский столицы вошедшие первыми в город русские бойцы были представлены к званию Героя Советского Союза. [С-BLOCK]

Охота на «Тигра»

Пробиваясь на Запад, советские танки освобождали захваченные деревни. 27 декабря танковая бригада выступила в сторону села Каменный Брод Житомирской области. В голове колонны шел танк Фадина.

Под утро колонна наших танков, приняв за немецкий танк каменную глыбу, обстреляла её и обнаружила себя. Против нескольких советских, вышли более 20 вражеских танков, среди которых были знаменитые «Тигры» и «Пантеры».

Фадин принял отчаянное решение — в одиночку сразиться с парой десятков немецких танков. Он отдал приказ водителю увести машину в сторону к реке, чтобы обойти противника за складкой местности, но незамеченным остаться не удалось. Еще по пути танк Фадина получил незначительное повреждение от снаряда, выпущенного из «Тигра». К счастью, выстрел лишь краем задел машину Фадина. Обойдя немецкий отряд и столкнувшись с довольно серьезным противником, командир экипажа принял решение отступить обратно в Каменный Брод. В этот момент немецкие танки пошли в атаку.

В этом танковом бою советский отряд потерял большую часть своей техники. Тем временем танк Фадина вновь обогнал колонну фашистов и, затаившись за одним из сараев, точным выстрелом подбил одного из «Тигров». Поняв, что получили серьезный отпор, немецкие танки в спешке отступили, оставив на поле боя четыре подбитые машины. [С-BLOCK]

Один против армии

Но самым результативным боем и главным подвигом Александра Фадина стал разгром немецкой армии под селом Дашуковка.

Задача, поставленная командованием, была проста. Большая группа немцев попала в окружение и пыталась вырваться из котла. Чтобы не дать им это сделать, на единственном пути отхода поставили танковую бригаду, к этому времени состоявшую только из машины Фадина. Для усиления им дали взвод разведки и двойной комплект боеприпасов — 150 снарядов вместо 75.

При поддержке танка советские солдаты ворвались в село. Враги, разбегаясь, понесли большие потери, оставляя на поле боя погибших солдат и разбитую технику. Заняв позицию, с которой простреливалась дорога, ведущая в село, экипаж Фадина замаскировал машину и замер в ожидании колонны немецкой техники.

Колонна пошла ночью. Точными выстрелами, ориентируясь на свет фар, Фадин обездвижил головную и замыкающую машины, заблокировав движение остальным. В попытках разъехаться, техника немцев застряла в грязи, став отличной мишенью для советского танка, под завязку загруженного боеприпасами.

Утром 19 февраля Фадин увидел, как на пригорок, не скрываясь, поднялась группа немецких офицеров, которые начали в бинокли высматривать, где же находятся силы, которые не давали им пройти. К тому моменту танк остался с полутора десятком снарядов.

Заметив на петлице у одного из офицеров лисью шерсть — признак высокого армейского начальства, Александр дал по ним прямой наводкой осколочно-фугасным снарядом, уничтожив всех разом. После этого произошло то, чего в истории Великой Отечественной не было ни до ни после. Над селом, в котором засели немцы, появился итальянский самолет, который начал сбрасывать припасы. Скинув первый контейнер он пошел на второй заход.

“Он летел аккурат над дорогой, где стояли столбы, расстояние между которыми 50 метров. Это помогло прикинуть его скорость, я высчитал расстояние, взял упреждение… Залп! И объятая пламенем машина летит к земле”, — вспоминал об этом сам фронтовик.

Но на поддержку немцам вышли «Фердинанд» и «Тигр». Выскочив из-за укрытия, Фадин практически лоб в лоб столкнулся с тяжелым немецким танком. Команда «Заряжай!» последовала незамедлительно — и вот уже «Тигр» охвачен пламенем, а немецкая пехота в панике разбегается, пораженная удалью единственного советского танка.

Но оставшийся у немцев «Фердинанд», с которым танк Фадина столкнулся несколькими минутами позже, успел выстрелить первым и дал по 34-ке три залпа. В бою с ним экипаж потерял заряжающего, а сам Фадин с радистом и мехводом едва успели спастись. Когда контуженные они тащили израненного товарища по полю от горящей машины, то увидели, как подходит долгожданная поддержка. Приказ был выполнен. [С-BLOCK]

После войны

Фадина в очередной раз представили к званию Героя Советского Союза, а комбриг наградил его хромовыми сапогами, которые сам недавно получил от начальства. К сожалению, в отличие от сапогов, звезду героя Советского Союза ему так и не дали. Зато позднее, уже после перестройки он получил звезду Героя России. Проведя некоторое время в госпитале, Фадин дошел до Австрии , где и встретил Победу. После он служил в Военной академии бронетанковых войск и даже готовил танкистов в Сирии