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Раскрыты уникальные возможности новой ракеты «Бронебойщик»
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Разработчик рассказал об уникальных возможностях новой ракеты «Бронебойщик» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: пресс-служба АО "НПК "Техмаш"
Новейшая авиационная ракета С-8 ОФП "Бронебойщик" способна пробивать преграды, стоящие перед заданными ей целями, при этом не разрушаясь и продолжая свой полет, заявил в интервью "Российской газете" гендиректор предприятия-разработчика данного оружия — концерна "Техмаш" Владимир Лепин.
"Особенность С-8 ОФП в том, что ракета, в зависимости от настроек взрывателя, может взрываться перед преградой, при ударе в преграду и за преградой, пробив ее и не разрушившись. Таких ракет у нас еще не было", — сказал он.
Лепин напомнил, что "Бронебойщик" предназначен для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8. Эти ракеты должны дополнить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров.
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