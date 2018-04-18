Раскрыты уникальные возможности новой ракеты «Бронебойщик»

Разработчик рассказал об уникальных возможностях новой ракеты «Бронебойщик»

"Особенность С-8 ОФП в том, что ракета, в зависимости от настроек взрывателя, может взрываться перед преградой, при ударе в преграду и за преградой, пробив ее и не разрушившись. Таких ракет у нас еще не было", — сказал он.

Лепин напомнил, что "Бронебойщик" предназначен для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8. Эти ракеты должны дополнить семейство неуправляемых авиационных ракет С-8 калибра 80 миллиметров.