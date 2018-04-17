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Советские Т-55 во Вьетнаме модернизировали с помощью Израиля
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Советские Т-55 во Вьетнаме модернизировали с помощью Израиля 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: Российская Газета
Видеорепортаж с танкоремонтного завода Z153 обнародовал вьетнамский канал Phu Dong. Первая информация о возможной модернизации танков ВНА стала появляться еще шесть лет назад. Тогда впервые был представлен T-55M3. Работы по усовершенствованию проводились совместно со специалистами Израиля и Словении.
Продемонстрированные сейчас бронемашины имеют общие черты и, в то же время, отличаются от первоначального варианта. Так, ранее на «пятьдесят пятый» была установлена 105-мм нарезная пушка, которая позволяет применять снаряды стандарта НАТО. От старого 100-мм орудия внешне она отличалась находящимся посередине ствола эжектором. Судя по видео, решено оставить исходную Д-10Т2С, снабдив ее специальным теплозащитным кожухом. Также не видно монтировавшегося ранее на башне рядом с люком командира израильского 60-миллиметрового противопехотного гранатомета.
T-55M3 должен был получить 12,7-мм пулемет НСВТ «Утес», однако здесь мы видим крупнокалиберный ДШК-М. Отказались также и от бортовых экранов.
Как и на первоначальном варианте, на танки установлена современная система управления огнем, очень похожая на словенскую «Fotona SGS-55»с лазерным дальномером, вычислителем и стабилизатором в двух плоскостях. Командир и механик-водитель также получили современные приборы наблюдения.
В передней части корпуса и башни смонтирована динамическая защита. На корме закреплена специальная корзина, которая также должна нейтрализовывать реактивные противотанковые гранаты.
По появлявшимся в Сети данным, мощность капитально отремонтированного двигателя удалось повысить до 600 л.с.
Как сообщалось, вьетнамские военные собирались модернизировать около 300 Т-55, которые с танками Т-90С должны составить основу танковых войск Вьетнама.
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