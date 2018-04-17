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Украинский вертолет улетел задом
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Украинский вертолет улетел задом 

Рамблер 43 минуты назад
Украинские лётчики испытали первый вертолёт, произведённый в стране. Модель «Надежда» создана специалистами на основе винтокрылой машины Ми-2, которая была разработана в шестидесятых годах двадцатого века в Советском Союзе. Сейчас в Сети появилось видео первых испытаний «Надежды», прошедших на полигоне в Запорожье. На глазах публики вертолёт произвёл ряд манёвров, в том числе пролёт задом наперёд. И пилоты, и создатели первого украинского вертолёта остались довольны техническими характеристиками машины.
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