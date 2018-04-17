Из-за российских «чёрных дыр» британская субмарина заблудилась 

Обстрел Сирии британскими подводными лодками сорвался из-за российских «чёрных дыр». Английская субмарина не смогла подойти к месту пуска ракет, так как её засекла группировка кораблей и авиации из РФ, хотя британцы пытались избежать обнаружения в течение нескольких дней. В результате они оказались заблокированными и не смогли покинуть район и добраться к месту пуска. Ситуация стала возможной благодаря акустической незаметности российских подводных лодок, которые на западе и именуются «чёрными дырами».