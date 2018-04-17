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Из-за российских «чёрных дыр» британская субмарина заблудилась
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Из-за российских «чёрных дыр» британская субмарина заблудилась 

Рамблер 39 минут назад
Обстрел Сирии британскими подводными лодками сорвался из-за российских «чёрных дыр». Английская субмарина не смогла подойти к месту пуска ракет, так как её засекла группировка кораблей и авиации из РФ, хотя британцы пытались избежать обнаружения в течение нескольких дней. В результате они оказались заблокированными и не смогли покинуть район и добраться к месту пуска. Ситуация стала возможной благодаря акустической незаметности российских подводных лодок, которые на западе и именуются «чёрными дырами».
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