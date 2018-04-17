Скрываемая правда о нацистском чудовище, убивавшем союзников: «Танк Тигр — это потеря времени»

Мастодонт весом в 57 тонн, способный легко разнести в клочья хрупкие бронемашины союзников с расстояния (по сведениям из ряда источников) до трех тысяч метров. Чудовищный зверь, внушающий ужас союзникам, которого многие историки и сегодня называют лучшим (и наиболее смертоносным) танком Второй мировой войны. «Panzerkampfwagen VI Ausf E» (технический термин для обозначения знаменитого «Тигр I» или «Панцер VI») был самым известным танком армии Гитлера. И вполне оправданно. Еще бы, ведь даже такой легендарный персонаж, как командующий немецкими танковыми войсками Отто Кариус (Otto Carius) так отзывается о нем в книге своих мемуаров «Тигры в грязи»: «Лучший из танков, на которых я воевал».

В принципе, цифры подтверждают эту оценку. Во-первых, «Тигр I» спереди был укрыт броней толщиной в 100 мм, что делало его практически неуязвимым для пушек наиболее распространенных вражеских танков, в частности советских T-34 и американских «Шерманов». То же самое можно сказать и о его внушительном орудии, пушке KwK 36 L/56 калибра 88 мм, которая, как объясняется в разделе «Тигр I» музея бронетанковой техники Великобритании (Tank museum), могла повредить любую противостоявшую ему современную бронетехнику «на дистанции около двух тысяч метров». «Пушка калибром 8,8 см была достаточно хороша для уничтожения любого танка в случае его появления в зоне ее действия», — добавляет Кариус.

Тем не менее, по мнению таких авторитетных авторов, как Джэймс Холланд (историк, писатель, участник известной программы «Мегаструктуры нацистов», выпустивший в этом году книгу «Взлет Германии») «Тигр I» обладал не только отличными качествами, но и целым букетом недостатков, превращавших его в неподъемную махину, которую трудно было транспортировать и ремонтировать. Так он и говорит об этом в своих заявлениях «Тигры означали потерю времени. Да, это были прекрасные боевые машины, но только когда они исправно функционировали, и хватало горючего для их заправки. И того и другого было не так просто добиться». Мало того, продолжает эксперт, танк был очень труден в ремонте из-за нехватки запасных частей, а также у него имелось много дефектов в коробке передач.

Первый контакт

Положительные стороны «Тигра I» подробно описал Отто Кариус (Otto Carius) в своей книге «Танки в грязи». И, конечно же, никто лучше этого германского офицера не рассказал бы нам об этом. Он был отозван с фронта в январе 1943 года и переведен в только что сформированный батальон с несколькими танками «Panzerkampfwagen VI Ausf E». Мало того, Отто Кариус впоследствии стал одним из самых знаменитых асов среди танкистов вермахта.

«Согласно статистике в списке германских танкистов он занимает второе место по числу уничтоженных вражеских бронемашин со своими 150 танками, после Курта Книспеля (Kurt Knispel) и впереди самого известного Михаэля Виттмана (Michael Wittmann), объясняют издатели книги «Тигры в грязи». Большая часть уничтоженных им танков противника приходится как раз на то время, когда он воевал в составе 502-го батальона на танке «Тигр I».

Когда Кариус (один из первых танкистов, освоивших «Panzerkampfwagen VI Ausf E») узнал о существовании мифических «Тигр I», ситуация для Германии уже сложилась хуже некуда. Всего через несколько недель сражений на территории России немцы повстречались с бронемашиной, которую невозможно было победить. «T-34 с его прекрасной бронезащитой, идеальной компоновкой и великолепной длинноствольной пушкой калибра 7,62 см боялись все, он был грозой для любого немецкого танка до самого конца войны. Спрашивается, что могли мы сделать с этими чудовищами, которых русские бросали против нас в огромных количествах? […] Если нам везло, мы могли достать T-34, попав ему в кольцо вокруг башни и заблокировав ее движение», — заключает известный танкист. Для того, чтобы сражаться с этими танками и был задуман «Тигр I».

Когда Кариус в первый раз увидел «Тигр», он был несколько разочарован. Во-первых, из-за тотального отсутствия даже намеков на эстетику. А во-вторых, потому что немецкие инженеры не додумались сделать переднюю бронеплиту наклонной, как у русских танков (это способствовало тому, что снаряды отскакивали от брони). «Его внешний вид был совершенно непривлекательным и неприятным: он выглядел грубо, почти все его поверхности были строго вертикальными, и лишь фронтальная плита была слегка наклонена. И только более толстая броня компенсировала отсутствие закругленных форм», — добавляет Кариус в своей книге. С первого взгляда танк казался какой-то медленно передвигающейся махиной, которая представляла собой огромную мишень для попадания снарядов.

Неуязвимые

Тем не менее, Кариус тут же отметил и их преимущества. Прежде всего, как командир танка, он убедился, что, несмотря на свои внушительные 57 тонн веса, бронемашина могла относительно быстро маневрировать. «Буквально двумя пальцами мы могли запустить двигатель в 700 лошадиных сил, сдвинуть с места 60-тонную громадину и двигаться со скоростью 45 километров в час по шоссе, или 20 километров в час по бездорожью», — рассказывает он в своих мемуарах.

Кроме того, пушка была очень точна, благодаря тому, что башня вращалась при помощи гидравлического привода. «Ноги танкиста находились на специальной качающейся платформе: и если нажимать носком ноги вперед, то башня поворачивалась вправо; а если перемещать носок ноги назад, башня поворачивалась налево. […] Таким образом, опытному танкисту не приходилось уточнять наводку орудия вручную», — указывает Кариус.

Другим важным преимуществом «Тигра I» являлось то, что, несмотря на отсутствие наклонно расположенных броневых плит, их толщина была достаточна, чтобы выдержать удары снарядов большинства танков противника. Об этом же говорят и историки Том Йенц (Tom Jentz) и Хилари Дойл (Hilary Doyle) в своей книге «Страшный Тигр I»: 100 мм брони, покрывающей переднюю часть танка, и 60 мм боковых бронеплит делают его почти неуязвимым для большинства противотанковых орудий: советских калибра 76 мм и американских калибра 75 мм.

В соответствии с таблицами пробивной способности, составленной немецкими исследователями, в бою танк «Шерман A2» (одна из наиболее распространенных моделей) смог бы пробить переднюю бронепанель этого германского гиганта, только если бы он находился от него на расстоянии, буквально, в «0 метров».

То же самое произошло бы и с танками «Кромвель» (широко использовавшимся Великобританией), которые, по расчетам все тех же германских ученых, были бы вынуждены прибегать к выстрелу в упор, чтобы пробить фронтальную бронеплиту этого ужасного «Тигра I». Английские танки «Файрфлай» (улучшенные версии «Шерманов» с пушкой калибра 17 фунтов) сделали бы это лучше. «Само собой разумеется, 17-фунтовые орудия, стрелявшие бронебойными снарядами APCBC, могли бы пробить в большинстве случаев фронтальную броню Тигра I на расстоянии выстрела в боевых действиях против Европы», — утверждали германские исследователи в своем докладе в апреле 1944 года. Но дело в том, что по иронии судьбы, ко Дню Икс, лишь 109 танков располагали такой возможностью.

Тем не менее, Йенц и Дойль в своей работе установили также, что американские танки «Шерман» с пушкой калибра 76 мм и советские T-34/85 (последние были модернизированной версией T-34 с болеее мощным орудием) могли повредить «Тигр I», хотя только на более короткой дистанции.

Все это определялось на основании указанной таблицы пробивной способности, составленной германскими учеными. По их же утверждениям танки T-34/85 могли создавать проблемы для «Тигра I» с расстояния в 500 метров, если они попадали в башню, с 200 метров при попадании в дуло и со 100 метров при попадании в переднюю панель водителя танка. В то время как танки «Шерман A4» (версия с орудием M1A1 калибра 76 мм) могли бы причинить некоторый вред этому колоссу в случае приближения на расстояние не менее 700 метров. Причем дистанция значительно увеличивалась, если выстрел производился в боковую часть Тигра.

И смертельные

Тем не менее, танковые бои не были такими, как мы видим их сегодня в кинофильмах. Как правило, бронемашины обнаруживали друг друга уже на дистанции не менее полутора километров, то есть прежде, чем они успевали что-нибудь предпринять. И это давало явное преимущество немцам, которые могли первыми произвести несколько выстрелов по более слабым, (хотя и более быстрым) боевым машинам врага, прежде, чем они смогли бы приблизиться на необходимую для них дистанцию. И хотя во многих фильмах, таких как «Стальные сердца», нам упорно показывают танковые бои на очень маленьких участках территории, на самом деле все было иначе.

В действительности на таких малых дистанциях эти бои были бы, как утверждает статистика, смертельными для американских танков, если учесть их невозможность выдержать попадание снаряда, выпущенного из пушки «Тигра I».

Историк Брайан Перрет (Bryan Perrett) в своей книге «Tанковое дело» подтверждает, что «Тигры I» могли уничтожать американских «Шерманов» с расстояния до трех тысяч метров (конечно, при определенном везении). Авторы книги «Ужасный Тигр I», со своей стороны, согласны с тем, что «Тигр I» мог разорвать в клочья броневые плиты большинства «Шерманов» союзников на дистанции от 2100 до 3500 метров, правда, в зависимости от того, попадали ли они им спереди, с боков или сзади. С британскими танками («Кромвель» и «Черчилль») цифры были похожи. И практически то же самое происходило в сражениях с советскими T-34.

Джэймс Холланд и другая сторона «Тигра I»

«А-бэ-цэ»: Действительно ли «Тигры I» были так смертоносны, как об этом говорят вышеприведенные цифры?

Джеймс Холланд : «Тигры» были просто потерей времени. Конечно, если бы я был солдатом союзников и увидел бы вблизи танк «Тигр», выкатывающийся из-за угла, я наверняка бы очень испугался. «Тигр» — это, наверное, самая знаменитая боевая бронемашина Второй мировой войны. Но тем не менее, их было произведено всего лишь 1 347 штук.

Танк «Тигр» был прекрасным оружием, когда он нормально функционировал и когда имелось достаточно горючего для того, чтобы заправить его, но это было не так просто. Проблема в том, что немцы создавали эти машины для ведения боя, но не выпускали необходимых инструментов для ухода за ними и для соответствующего технического обслуживания.

— Каковы были их основные проблемы?

— Все, что надо было делать с «Тиграми I», было сложным. Одна из проблем заключалась в том, что они не помещались в железнодорожных вагонах из-за своих громадных размеров, и поэтому их было невозможно перевозить в континентальной Европе обычным простым образом. Единственным способом транспортировать их была замена широких гусениц на более узкие. А затем, когда они уже добирались до места назначения, на них снова устанавливались стандартные гусеницы.

Кроме того, их шестискоростная коробка передач основана на гидравлической системе, разработанной Фердинандом Порше (Ferdinand Porsche). И более 50% неисправностей, происходивших с «Тиграми I» во время Второй мировой войны, связаны именно с коробкой передач. То есть, проблемы их ремонта зачастую были просто неразрешимы.

— То есть, их нельзя было отремонтировать?

— Да. Когда танки союзников ломались, их тут же ремонтировали. Но когда это происходило у немцев, они оставались неисправными. И это несмотря на то, что у противника было 49 тысяч танков «Шерман», а у нас только 1347 «Тигров».

— Какая неисправность «Тигра I» была для него самой фатальной?

— Дизайн. Первым приоритетом немецкого танка была мощная пушка. Вторым — очень толстая броня. Проблема заключалась в том, что для мощной пушки требуется очень большая башня. Чем больше была башня, тем мощнее должно было быть шасси. Но чем массивнее было шасси, тем больше весил танк. А чем больше он весил, тем больше требовалось горючего. А для большего объема горючего необходимо было иметь более мощный мотор.

Просто смешно, что немцы создали такой боевой танк, в то время как в Германии самым дефицитным ресурсом была нефть. И несмотря на это у нас производились танки, которые потребляли 4 галлона горючего в день. Это если был хороший день.

В то время как приоритетом номер один для британцев было, чтобы танки работали. Чтобы они не ломались. И вторым, чтобы их было легко поддерживать в рабочем состоянии и ремонтировать. И вот как получается. Танк «Тигр» наводил ужас на людей и был очень большим, но эффективным, только когда он функционировал. А у союзников он практически всегда был в работе.

— То есть, гигантские германские танки не были так эффективны, с сегодняшней точки зрения?

— Надо иметь в виду, что во Второй мировой войне не требовались огромные танки, а хорошие противотанковые орудия. И они не должны были обязательно устанавливаться на сами танки.

Один пример. Танки были очень эффективны в 1939 и 1940 годах, потому что на них можно было быстро и легко передвигаться. Именно эти качества представляли собой сильную сторону немецких войск: быстрая маневренность. 15 мая 1940 года немцы разбили в прах Первую французскую бронетанковую дивизию. Эта часть была гордостью армии Франции , потому что располагала большими и мощными танками, которые были гораздо лучше немецких.

Спрашивается, как же тогда немцы смогли разгромить ее. Очень просто: маленькие броневики приближались к французским танкам. Затем останавливались перед ними, бросая вызов французам, и тут же поспешно удалялись. Французские танки разворачивались и начинали преследование, но на их пути оказывалась замаскированная часть с противотанковыми орудиями, которая и уничтожала их. Этим утром у французов было 176 танков. Через короткое время их число уменьшилось до 36, а на следующий день их оставалось около 15.

Недостатки, по мнению Кариуса и других немцев

Холланд не единственный сторонник того, что «Тигр I», хотя и смертоносный, имел множество недостатков на уровне механики. Как объяснял Кариус в своих мемуарах, одной из главных проблем этого танка были аккумуляторы: «Уход за аккумуляторной батареей имел жизненно важное значение, в особенности в зимний период. Мы должны были держать батареи постоянно заряженными, и поэтому нам приходилось практически не глушить мотор, если мы не ездили много в этот день. В противном случае пусковой двигатель не мог завести главный мотор. И если это происходило, то два члена экипажа должны были выбираться из танка и заводить мотор при помощи специальной инерционной системы, похожей на ту, что использовалась на старинных самолетах, только у нас она располагалась сзади танка».

Тот же Кариус упоминал и о другом важном дефекте «Тигра I», который сразу бросался в глаза. Практически о том же, о котором говорил и Холланд в интервью нашей газете несколькими строками выше. По словам немецкого аса боевых германских бронемашин, «было необходимо менять полевые траки танка на другие более узкие, поскольку первые, выступая далеко за ширину вагонов, могли задеть идущие навстречу поезда».

В итоге нацисты вынуждены были построить специальные вагоны для перевозки этих мастодонтов вдоль и поперек всей Европы. Но возникали и другие проблемы с их перемещением с места на место. Дело в том, что их гигантский вес вызывал обоснованные опасения повреждения мостов, по которым двигались эти вагоны. «Чтобы не подвергать риску обрушения мосты на их пути, по меньшей мере четыре грузовых вагона должны были перевозить только два расположенных на них»Тигра"», — добавляет Кариус.

Донесения, составленные немецкими офицерами сразу же после первых боев «Тигров I» в СССР, также подтверждают наличие механических проблем у этих танков.

Так, 29 января 1943 года инспекторы 502-го батальона тяжелых танков информировали высшее начальство немецкой армии, что в последние дни «один Панцер VI был потерян из-за неисправности трансмиссии» после пробега всего лишь 65 километров. Подобный случай имел место и на следующий день с другим танком после пробега в 48 километров. И в довершение ко всему в тот же день произошло самовозгорание одного из этих гигантов. В свою очередь в тексте указанного донесения подчеркивалось, что с этими танками следует обращаться осторожно: «В боевых частях в целом создалось общее мнение, что Тигр может сделать очень многое. Но танкисты не понимают, как такая новая машина может иметь столько неисправностей и слабых мест».

В этом же документе указывается и на проблемы, вызванные размером этих боевых машин во время их транспортировки по железной дороге: «В результате постоянных перемещений с места на место не только чрезмерно интенсивно эксплуатируется ходовая часть и моторы, но и не хватает времени на техническое обслуживание, что наносит существенный ущерб, поскольку Тигры оказываются неисправными именно тогда, когда они необходимы».

Большой вес этих танков также вызывал поломки обычно используемых буксирных средств. «Почти невозможно буксировать „Тигр 1“ по пересеченной местности, если не использовать три или четыре буксира вместе», — объясняет начальник передвижной мастерской в документе от 29 января, предоставленном после нескольких боев. Вдобавок ко всему, любое буксирное средство, занятое такой неблагодарной работой, оказывалось полностью испорченным после буксировки этого гиганта.