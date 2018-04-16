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Лавров высказался о поставке Сирии С-300
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Лавров: Россия рассмотрит все пути укрепления безопасности Сирии, включая поставку С-300 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия готова рассмотреть все необходимые шаги для укрепления обороноспособности Сирии, включая поставки зенитных ракетных систем С-300, после удара США, Великобритании и Франции по ближневосточной стране.
Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу "Би-би-си".
"Президент [России Владимир] Путин поднял этот вопрос (о поставках С-300 Сирии — прим. ТАСС). Он напомнил, что несколько лет назад по просьбе наших партнеров мы решили не поставлять С-300 Сирии", — сказал он 
По словам министра, "возмутительный акт агрессии" со стороны США, Франции и Великобритании заставляет Россию задуматься о путях обеспечения безопасности Сирии.
"Для того чтобы помочь сирийской армии сдержать агрессию, мы готовы рассмотреть все необходимые шаги", — подчеркнул Лавров.
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