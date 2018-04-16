Семь беспилотников поступили на вооружение спасателей и пожарных в Кабардино-Балкарии

"В прошлом году мы получили пожарную технику и беспилотные летательные аппараты, различного класса. Теперь на нашем вооружении семь таких аппаратов, часть из них уже работает, а по некоторым из них сейчас проводим регистрацию и постановку на учет как воздушные суда, потому что в последнее время к ним очень много требований по федеральному законодательству. Диапазон их использования очень широк, сегодня мы использовали на пожаре в Нальчике, они помогают установить масштабы возгорания, направление распространения задымления, определить решающее направление", — сказал Надежин.

Он отметил, что квадракоптеры будут использоваться и в поисках туристов, в горах и для мониторинга ситуации. «В прошлом году мы их использовали для определения опасных участков и в горах, и на реках. Даже на высоте над уровнем моря превышающей 4,6 тыс. метров он хорошо сработал», — добавил Надежин, отметив, что один из аппаратов снабжен прибором ночного видения и тепловизором.

Беспилотник управляется с помощью наземной станции, на которую передает в режиме онлайн полученные с местности фото-видеоматериалы в высоком качестве. Квадрокоптер «Фантом», который есть на вооружении в числе других моделей, развивает скорость до 16 м/сек, максимальная высота полета — 6 тыс. м над уровнем моря, а максимальная дальность управления — 2 км. Время автономной работы аппарата составляет 23 минуты, однако в комплекте идет дополнительный блок питания.